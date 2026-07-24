Solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos generalmente implica el pago de una tarifa consular. Sin embargo, el Gobierno de EE.UU. establece diversas excepciones en las que determinados solicitantes pueden obtener el visado sin cubrir este costo.

De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas exenciones aplican únicamente para perfiles específicos que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa migratoria. También existen viajeros que pueden ingresar al país sin necesidad de tramitar una visa, siempre que sean elegibles para el Programa de Exención de Visa.

Requisitos y nueva normativa para ingresar a EE.UU. sin visa mediante ESTA (foto: archivo).

¿Quiénes pueden obtener una visa para Estados Unidos sin pagar la tarifa?

El Departamento de Estado señala que existen categorías de solicitantes que no deben pagar la tasa de emisión de la visa de no inmigrante, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes. La dependencia explica que estas exenciones aplican únicamente a los casos previstos en el reglamento.

Los casos contemplados son los siguientes:

Representantes oficiales de gobiernos extranjeros o de organizaciones internacionales o regionales de las que Estados Unidos sea miembro.

Miembros y personal de una misión de observación ante la Sede de las Naciones Unidas, reconocida por la Asamblea General de la ONU .

Solicitantes de visas diplomáticas conforme a lo establecido en el apartado 22(a), así como sus familiares directos.

Solicitantes que viajen en tránsito hacia o desde la Sede de las Naciones Unidas.

Personas que participen en un programa patrocinado por el Gobierno de Estados Unidos, incluyendo, cuando corresponda, a su cónyuge e hijos dependientes.

Solicitantes que viajen para prestar servicios benéficos, siempre que el Servicio de Visados determine que cumplen con ese supuesto.

La autoridad estadounidense indica expresamente que para estos casos el costo es “Sin cargo”, siempre que el solicitante reúna las condiciones establecidas para cada categoría.

¿Qué es el Programa de Exención de Visa?

Además de las exenciones al pago de la visa, Estados Unidos cuenta con el Programa de Exención de Visa o Visa Waiver Program.

Este mecanismo permite que los ciudadanos de determinados países viajen al territorio estadounidense por motivos de turismo o negocios sin necesidad de tramitar una visa de no inmigrante, siempre que cumplan con todos los requisitos del programa.

El Departamento de Estado precisa que “los ciudadanos de los países participantes en el Programa de Exención de Visa que cumplan con los requisitos pagan una pequeña tarifa” para obtener la autorización correspondiente.

Esto significa que, en estos casos, no se expide una visa tradicional, sino que el viajero realiza un trámite distinto para poder ingresar temporalmente a Estados Unidos.