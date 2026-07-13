Estados Unidos cuenta con un documento especial que permite a determinados extranjeros ingresar legalmente al país sin necesidad de llevar una visa estampada en el pasaporte. Se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card o BCC), un permiso emitido exclusivamente para ciudadanos mexicanos que cumplan determinados requisitos migratorios.

La BCC funciona como un documento de viaje para cruces fronterizos y, además, incorpora una visa de visitante B1/B2, por lo que ofrece distintas modalidades de ingreso dependiendo del tipo de viaje.

¿Qué es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC)?

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es una tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos para ciudadanos mexicanos que residen en México.

Su principal objetivo es facilitar los cruces fronterizos temporales hacia Estados Unidos por motivos de turismo, compras, visitas familiares o negocios de corta duración.

La BCC permite a ciudadanos mexicanos ingresar legalmente a Estados Unidos sin necesidad de una visa en el pasaporte. Fuente: El Cronista.

¿Se puede ingresar legalmente a Estados Unidos sin una visa en el pasaporte?

Sí, aunque con una aclaración importante. La BCC reemplaza la necesidad de tener una visa B1/B2 estampada en el pasaporte, ya que la propia tarjeta incorpora esa autorización migratoria.

Además:

Para ingresar directamente desde México por vía terrestre, ferry o embarcación de recreo , la BCC puede utilizarse como documento independiente , sin presentar el pasaporte en el puesto fronterizo.

por avión o ingresar desde otro país, el titular debe presentar un pasaporte mexicano vigente junto con la BCC, ya que la tarjeta funciona como una visa B1/B2 vinculada al Para viajaro ingresar desde otro país, el titular debe presentar, ya que la tarjeta funciona como una visa B1/B2 vinculada al pasaporte

Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa en el pasaporte a estos extranjeros

La Tarjeta de Cruce Fronterizo está disponible únicamente para ciudadanos mexicanos que residen en México. Los solicitantes deben cumplir requisitos similares a los exigidos para obtener una visa de turista B1/B2, entre ellos: