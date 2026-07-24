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El mercado de las criptomonedas busca dar un paso más allá de la inversión y el trading. Ahora, los exchanges apuestan por convertir los activos digitales en un medio de pago cotidiano, una estrategia que en México comienza a tomar forma con el lanzamiento de nuevas tarjetas vinculadas a redes tradicionales como Visa.

En este contexto, BingX anunció la llegada al país de su BingX Visa Debit Card, una tarjeta emitida por Wirex y respaldada por Visa que permitirá a los usuarios realizar compras en millones de comercios, retirar efectivo en cajeros automáticos compatibles y efectuar pagos internacionales utilizando directamente sus criptomonedas.

La solución incorpora conversión automática al momento del pago, además de compatibilidad con Apple Pay y Google Pay.

“En BingX creemos que el futuro de los activos digitales no se limita al trading y la inversión, sino que pasa por integrarlos de manera natural en la vida diaria de las personas. Con la BingX Visa Debit Card damos un paso importante para convertir las criptomonedas en una herramienta financiera útil, accesible y práctica para millones de usuarios” , afirmó Pablo Monti, Global Brand Manager de BingX.

La infraestructura de Wirex permitirá conectar los activos digitales con la red financiera tradicional mediante tecnología Banking-as-a-Service (BaaS), con el objetivo de reducir las fricciones para que los usuarios puedan utilizar sus criptomonedas en gastos cotidianos.

La IA complementa la oferta

Además de la tarjeta, BingX presentó AI Claw Agents, una herramienta basada en inteligencia artificial que analiza indicadores técnicos, flujos de capital, noticias y el sentimiento del mercado para generar recomendaciones y brindar mayor contexto a los inversionistas.

La empresa explicó que los asistentes no ejecutan operaciones de manera automática, sino que funcionan como un apoyo para interpretar el mercado y ayudar a los usuarios a tomar decisiones de inversión con mayor información.

Entre sus funciones se encuentran el monitoreo continuo del mercado, la validación de señales mediante múltiples indicadores y el aprendizaje continuo para mejorar la precisión de sus análisis.

Con el lanzamiento de ambos productos, BingX busca consolidar un ecosistema en el que las criptomonedas puedan utilizarse tanto para invertir como para realizar compras y pagos, al tiempo que la inteligencia artificial facilite el análisis de los mercados.

La estrategia, señaló la firma, pretende acercar el ecosistema cripto al sistema financiero tradicional mediante soluciones más accesibles para los usuarios.