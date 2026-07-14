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No se trata de un beneficio automático: se debe tramitar la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) previo al viaje

El Programa de Exención de Visa (llamado Visa Waiver Program) permite que los ciudadanos de los países que formen parte de este acuerdo puedan viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por hasta 90 días sin tramitar una visa.

No obstante, no se trata de un beneficio automático: se debe tramitar la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) previo al viaje y además, cumplir con los demás requisitos de ingreso que solicita Estados Unidos, como contar con un pasaporte válido.

El Programa de Exención de Visa (llamado Visa Waiver Program) permite que los ciudadanos de los países que formen parte de este acuerdo puedan viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por hasta 90 días sin tramitar una visa. Wikimedia Commons | ChatGPT

Estados Unidos permitirá la entrada legal sin visa a todos los extranjeros que completen el Formulario ESTA: ¿Qué países están contemplados en este programa?

Los países que integran el Visa Waiver Program son:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

El beneficio contempla únicamente a ciudadanos o nacionales de estos países, aunque se recomienda chequear la lista en la página oficial de Departamento de Estado antes de realizar viajes en caso de que surja cualquier actualización.

Tramitar la Autorización Electrónica de Viaje: ¿Cuánto dura y cómo hacerlo?

La Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) tiene una vigencia de dos años, aunque en ocasiones su vencimiento se vincula con el del pasaporte si esta fecha es más próxima.

Durante este periodo, podrá utilizarse el permiso múltiples veces en estadías que no superen los 90 días. Se deberá solicitan una nueva autorización si:

La persona cambia de nombre o nacionalidad

El pasaporte vence o se obtiene uno nuevo

Es revocada por las autoridades migratorias

Para solicitarla, se debe ingresar a la página oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y seguir los siguientes pasos:

Completar el Formulario ESTA con la información personas y del pasaporte Ingresar los datos del viaje si ya se conocen Responder las preguntas de elegibilidad y seguridad Revisar la información ingresada Abonar la tarifa correspondiente Enviar la solicitud y espera su aprobación

Para completar el trámite, el solicitante deberá tener un pasaporte válido, una dirección de correo electrónico, una fotografía de viajero, datos de contacto y un medio de pago aceptado.

Requisitos de ingreso a Estados Unidos: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte?

Aunque los ciudadanos de países que integren el Visa Waiver Program no necesiten tramitar una visa, su pasaporte debe cumplir determinados requisitos para que las autoridades migratorias permitan el ingreso al país. Entre ellos:

Que le queden al menos 6 meses restantes de vigencia

Que no se encuentre dañado o en mala condición física

Que se corresponda con la información de la Autorización ESTA

Se recomienda ingresar a canales oficiales para chequear si existe alguna actualización al momento del viaje para evitar demoras e inconvenientes innecesarios.



