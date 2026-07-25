El Formulario PPTC-153 es la solicitud general de pasaporte para adultos en Canadá. Fuente: Chat GPT

Ingresar a Estados Unidos sin una visa americana es posible para quienes logren obtener un documento oficial reconocido por las autoridades migratorias estadounidenses.

No obstante, este beneficio no aplica de forma automática, sino para quienes cumplan con determinados requisitos y presenten la documentación correspondiente podrán acceder a esta modalidad de ingreso.

¿Qué es el Formulario PPTC-153 y para qué se usa?

El Formulario PPTC-153 es la solicitud general de pasaporte para adultos en Canadá. Deben usarlo los ciudadanos de 16 años o más que quieran tramitar un nuevo pasaporte en Canadá o desde Estados Unidos cuando no se reúnen los requisitos para una renovación simplificada.

El PPTC-153 no reemplaza una visa estadounidense ni otorga un permiso especial para ingresar a Estados Unidos. Solo es un formulario a través del que se puede obtener un pasaporte canadiense que permite acceder al territorio sin una visa de visitante.

El PPTC-153 no reemplaza una visa estadounidense ni otorga un permiso especial para ingresar a Estados Unidos ChatGPT

¿Quiénes podrán viajar a Estados Unidos sin visa americana?

Los ciudadanos canadienses no suelen necesitar tramitar una visa de turista o de negocios, peros sí deben presentar la documentación de viaje exigida según el medio de transporte elegido y cumplir con los requisitos de admisión migratoria.

Viajes por vía aérea y viajes por tierra o por mar

Quienes viajen en avión desde Canadá deberán presentar un pasaporte canadiense válido, y en algunos programas específicos también puede usarse una tarjeta NEXUS.

Para los cruces terrestres o marítimos, los ciudadanos pueden usar distintos documentos:

Pasaporte canadiense vigente.

Tarjeta NEXUS.

Licencia de conducir mejorada (Enhaced Driver’s License).

Tarjeta FAST.

¿Cuánto tiempo podrán permanecer en Estados Unidos?

Los ciudadanos canadienses pueden permanecer hasta seis meses por cada ingreso. No obstante, el periodo definitivo lo determina Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) al momento en que se accede al país.

La condición que todos los canadienses deben cumplir

Aunque los ciudadanos canadienses normalmente están exentos de visa, el ingreso nunca es automático. Todos los viajeros deben:

Presentar un documento de viaje válido y aceptado para el medio de transporte utilizado.

Demostrar que cumplen con las condiciones de admisión establecidas por las autoridades migratorias.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para ser admitido en el país, incluso cuando no se exige una visa.