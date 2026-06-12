Keiko Fujimori pasó a ocupar el primer lugar en el conteo de la segunda vuelta presidencial, luego de que la actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registrara una mínima ventaja sobre Roberto Sánchez.

Con el 98,216% de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular suma 9.036.046 votos (50,004%) contra los 9.034.743 de su rival de Juntos por el Perú (49,996%).

La brecha es exactamente de 1303 sufragios hasta ahora y mantiene el resultado en suspenso mientras se incorporan las últimas actas al conteo. De un total de 92.766, ya se contabilizaron 91.150; restan 1607 pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 20 aún sin procesar.

Fujimori se impone por un margen mínimo en Peru: las expectativas

Fujimori expresó este jueves que toma con “serenidad y mucha gratitud” los resultados de la segunda vuelta y recordó que Sánchez afirmó que respetará los resultados de la elección. “Sea cual sea el ganador, estamos con los ánimos dispuestos a dialogar en el próximo quinquenio”, afirmó antes de indicar que esperará a conocer los resultados finales para “poder conversar con Roberto Sánchez”.

El partido político de Sánchez también reiteró su llamado a la calma para que el proceso electoral concluya “sin ningún tipo de incidencias”, tras la convocatoria a movilizaciones en varias ciudades del país en apoyo a su candidato presidencial.

(Foto: EFE/ Paul Vallejos). Fuente: EFE Paul Vallejos

En tanto, el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, señaló durante el desarrollo del conteo de la segunda vuelta presidencial que Keiko Fujimori tenía mayores probabilidades de imponerse en el resultado final, pese a que los primeros avances oficiales ubicaban a Roberto Sánchez ligeramente por encima. El analista explicó que la diferencia era muy ajustada y que aún faltaban incorporarse sectores del electorado que podían modificar la tendencia , especialmente el voto de los peruanos en el extranjero.

El voto en el exterior, clave para el resultado

La contabilización del voto peruano en el extranjero fue determinante para que Fujimori revertiera su posición en el escrutinio. Con el 94,495% de las actas exteriores procesadas (2.403 de 2.543), la candidata de Fuerza Popular obtuvo 184.435 votos en el exterior, el 63,429% del total, frente a los 106.338 de Sánchez (36,571%).

La diferencia fuera del territorio peruano supera los 78.000 votos, un margen que contrasta con la virtual paridad registrada a nivel nacional.

País por país: dónde ganó cada candidato

El desglose por país muestra una ventaja consistente de Fujimori en los principales destinos de la diáspora peruana: