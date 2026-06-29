Un continente, a la derecha: qué significa para Argentina el giro político de América Latina

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, fue confirmada como presidenta electa de Perú luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera este lunes el escrutinio definitivo de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país.

Según informó el organismo electoral, con el 100% de las 92.766 actas contabilizadas, Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos, mientras que el candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865%. La diferencia final fue de apenas 49.641 sufragios.

Resultado final de las elecciones en Perú

En términos absolutos, Fujimori reunió 9.223.396 votos, contra 9.173.755 de Sánchez. El resultado confirmó la tendencia que ya se había vuelto irreversible en los últimos días del conteo, cuando la candidata de derecha mantenía una ventaja superior a los votos que restaban procesar.

La elección había quedado atravesada por la tensión política tras las denuncias de Sánchez, quien cuestionó el tratamiento de los votos emitidos en el exterior y anticipó que no reconocería la victoria de su rival. Sin embargo, los planteos fueron rechazados por las autoridades electorales, mientras que organizaciones de observación descartaron irregularidades capaces de alterar el resultado.

Keiko Fujimori fue confirmada como presidenta electa de Perú por casi 50.000 votos (Foto: EFE). Fuente: EFE John Reyes Mejía John Reyes

Cuándo proclaman a Keiko Fujimori presidenta electa

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados se realizará, como máximo, el 3 de julio. Tras esa instancia, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa.

La ceremonia está prevista para el 15 de julio al mediodía en el Teatro Nacional. Allí, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán la conducción de Perú durante el período constitucional 2026-2031.

Keiko Fujimori será la primera mujer electa presidenta de Perú

Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio y se convertirá en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar Perú. La acompañarán como vicepresidentes Luis Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres.

Con 51 años, Keiko Sofía Fujimori Higuchi llega a la Presidencia en su cuarto intento, después de haber perdido en segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021. Hija del expresidente Alberto Fujimori y de Susana Higuchi, ocupó el rol de primera dama entre 1994 y 2000, luego de la separación política y familiar de sus padres.

Su triunfo marca el regreso del fujimorismo al poder en un escenario de fuerte polarización, con un país que llega al cambio de mando después de años de inestabilidad institucional y con una oposición que ya anticipó que mantendrá su disputa política en las calles y en el Congreso.