El papa León XIV, de 71 años, ingresó este martes al Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde será sometido a una operación para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

El pontífice llegó al centro médico a las 13:09 (hora italiana), caminando por sus propios medios y acompañado por sus dos secretarios, el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri, además de su médico personal, Luigi Carbone.

Según informó la agencia EFE, León XIV se mostró tranquilo y saludó a los periodistas y fieles que lo esperaban en las inmediaciones del hospital. A su llegada, fue recibido por integrantes del equipo médico y autoridades del establecimiento.

La intervención se realizará durante la tarde (hora local) y estará a cargo de un equipo de especialistas en cirugía torácica, dirigido por Stefano Margaritora, un reconocido cirujano de 66 años que cuenta con miles de intervenciones realizadas.

El Vaticano confirmó que, una vez finalizada la operación, difundirá un boletín médico para informar sobre el estado de salud del pontífice y los resultados de la intervención.

Foto: EFE.

Cómo será la operación del papa León XIV y qué riesgos tiene

La cirugía tiene como objetivo extirpar un nódulo pulmonar que fue detectado en una etapa muy temprana, durante una revisión médica de rutina, según explicó la Santa Sede.

El propio León XIV anunció la intervención el domingo, después del rezo del Ángelus, y aseguró que la lesión se encontraba bien localizada. También explicó que decidió operarse siguiendo las recomendaciones de sus médicos.

De acuerdo con especialistas consultados por Associated Press, este tipo de intervenciones puede realizarse mediante técnicas mínimamente invasivas, que permiten acceder al pulmón a través de pequeñas incisiones y reducir el impacto de la cirugía.

Entre las alternativas utilizadas en estos procedimientos se encuentran las técnicas de cirugía torácica asistida por video o por sistemas robóticos. Sin embargo, el Vaticano todavía no confirmó cuál se utilizará en el caso del Papa.

El Papa León XIV dirigió el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre de 2026. Fuente: EPA/ANSA FABIO FRUSTACI

La operación requiere anestesia general y, como cualquier procedimiento quirúrgico, presenta riesgos. Sin embargo, los especialistas destacan que la detección temprana y la localización precisa de la lesión son factores favorables.

Una de las principales incógnitas es si el nódulo es benigno o maligno. Su presencia no implica necesariamente un diagnóstico de cáncer y será el análisis del tejido extraído el que permita determinar su naturaleza.

Qué pronóstico tiene León XIV y cuánto tardará en recuperarse

Las primeras estimaciones sobre la recuperación son alentadoras. Según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se espera que León XIV permanezca hospitalizado aproximadamente una semana después de la operación.

El plazo dependerá de la evolución del paciente, los resultados de la intervención y la ausencia de complicaciones durante el período posoperatorio.

Los especialistas señalan que la detección precoz de un nódulo pulmonar suele mejorar las posibilidades de tratamiento. Sin embargo, todavía no es posible establecer un pronóstico definitivo sin conocer el diagnóstico de la lesión y los resultados de la cirugía.

Por el momento, la Santa Sede suspendió las audiencias y actividades públicas del pontífice hasta el 20 de octubre, con el objetivo de permitirle completar su recuperación.

La hospitalización también obligó a modificar algunos compromisos de su agenda. Entre ellos, la misa prevista para el miércoles 14 de octubre en la Plaza de San Pedro, que será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle.

Pese a la intervención, el Vaticano mantiene los planes para el viaje apostólico de León XIV a Sudamérica, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Su realización dependerá de la evolución médica del pontífice.

Mientras tanto, el obispo vicario de Roma, Baldassare Reina, convocó para este martes a las 18 horas un rosario en la capilla del hospital Gemelli, con el objetivo de acompañar espiritualmente al Papa durante la intervención.