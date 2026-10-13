El papa León XIV será operado este martes en Roma para extirparle un nódulo localizado en uno de sus pulmones, según informó el Vaticano. La intervención se realizará en el Policlínico Gemelli y, en principio, se prevé que el Sumo Pontífice permanezca internado durante aproximadamente una semana.

La operación fue confirmada por la Santa Sede después de que el propio Papa diera a conocer el domingo que debería someterse a una intervención quirúrgica.

León XIV ya se encuentra en el sanatorio y el procedimiento fue pospuesto con relación al horario original. Se estima que se realice a las 16:00 (hora de Roma), aproximadamente al mediodía en la Argentina, según confirmaron voceros del hospital.

Qué le detectaron a León XIV

Durante la intervención, los médicos le extirparán un “nódulo circunscrito en el pulmón detectado en recientes revisiones”, según explicó el propio pontífice.

La Santa Sede no informó públicamente mayores detalles sobre la naturaleza del nódulo ni difundió un diagnóstico adicional. Por el momento, el procedimiento previsto consiste en la extracción de esa lesión localizada para su análisis y tratamiento.

Fuente: EPA/ANSA FABIO FRUSTACI

A pesar de la situación, León XIV continuó con su agenda oficial en los días previos a la operación. Este lunes tenía previstas varias audiencias durante la mañana y no figuraban compromisos oficiales para la tarde.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que el Papa seguiría adelante con las actividades programadas antes de su ingreso al hospital.

Cuánto tiempo estará internado y qué pasará con el viaje a la Argentina

El Vaticano recordó que, tras la operación, la previsión inicial es que el Papa permanezca hospitalizado durante aproximadamente una semana. La duración definitiva de la internación dependerá, naturalmente, de su evolución después de la intervención.

La operación se produce además en un momento importante para la agenda internacional de León XIV. El pontífice tiene previsto realizar en noviembre un viaje por la Argentina y otros países de América del Sur, una visita que había generado expectativa en la región.

Por ahora, la Santa Sede no informó modificaciones sobre ese viaje como consecuencia de la operación. El foco estará puesto en la evolución del Papa durante los próximos días y en las indicaciones médicas que reciba durante su recuperación.

La intervención en el Gemelli representa así una pausa en una agenda papal que se había mantenido activa hasta el momento. El Vaticano comunicará cualquier novedad relevante sobre su estado de salud durante la internación.