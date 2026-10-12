“Nos vemos pronto en la Argentina”: el mensaje de León XIV a un obispo argentino antes de su operación

En esta noticia El viaje, entre la incertidumbre y el cronograma vigente

El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, se reunió este lunes con el papa León XIV en el Vaticano y lo encontró “de buen semblante”, a horas de la operación a la que será sometido para que le extirpen un nódulo en el pulmón. Al despedirse, el Pontífice ratificó su intención de visitar el país: “Nos vemos pronto en la Argentina”.

En declaraciones radiales, Lozano aseguró que lo vio “normal” y con “buen aspecto”. En una entrevista con Radio Rivadavia, contó que le preguntó si se sentía bien y que el Papa respondió que sí, “que se sentía muy bien y que estaba confiado”. Asimismo, León XIV no le dio detalles sobre la intervención, que había anunciado el domingo después del rezo del Ángelus.

El Pontífice informó que el nódulo fue detectado durante controles médicos, en una fase muy temprana y bien localizado. La operación está prevista para este martes en el Policlínico Gemelli y, según informó el Vaticano, la internación posterior duraría alrededor de una semana.

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El encuentro entre el arzobispo argentino y León XIV había sido solicitado hacía unos tres meses, antes de que se conociera el problema de salud del Papa y de que se confirmara oficialmente su visita a la Argentina. Lozano viajó a Roma como asesor general de la Acción Católica Argentina, para participar de un encuentro internacional de esa organización.

La posibilidad de que la audiencia se suspendiera estuvo presente hasta el final. “Yo pensé que se cancelaba después de lo que él anunció ayer en la plaza”, relató el arzobispo. Sin embargo, León XIV mantuvo el encuentro y sus actividades del lunes.

La conversación se extendió por casi media hora, donde hablaron sobre iniciativas de la arquidiócesis de San Juan y sobre el trabajo de la Acción Católica. Lozano le expresó la alegría de los argentinos por recibirlo y le agradeció su compromiso con la paz: “Le comenté lo que necesitábamos de su palabra de paz, tan pertinente”.

El Papa, a su vez, le preguntó sobre el seminario, las vocaciones, la Universidad Católica de Cuyo y la pastoral juvenil. También conversaron sobre la situación social del país. Según Lozano, fue un diálogo fluido en el que León XIV “ se preocupó por informarse y saber cosas del lugar ”.

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Lozano explicó que no le preguntó expresamente si viajaría, pero que la conversación transcurrió sin que se planteara una cancelación. Al despedirse, le dijo: “Nos volveremos a ver en algún momento”. León XIV respondió: “Nos vemos pronto en la Argentina”, una frase que reavivó las expectativas sobre su viaje al país.

El viaje, entre la incertidumbre y el cronograma vigente

La visita apostólica está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. En medio de las dudas que abrió la operación, el presidente Javier Milei dijo que el Gobierno está dispuesto a hacer ajustes si la situación requiere correr la fecha. Por ahora, el cronograma sigue vigente.

Anteriormente, el jefe de Estado ya había publicado un mensaje en sus redes cuando se conoció la noticia de la salud del Sumo Pontífice. “Mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Antes de despedirse, Lozano le transmitió al Papa el cariño y las oraciones del pueblo argentino. “Me dijo ‘muchas gracias’, pero no le dio mayor trascendencia ahí, en el momento”, agregó el arzobispo. Con la cirugía a horas de realizarse y una internación estimada en una semana, la evolución de su recuperación será clave.