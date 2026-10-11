En esta noticia ¿De qué van a operar al papa León XIV?

El presidente Javier Milei transmitió su “afecto y mejores deseos” al papa León XIV luego de que se anunciara que el pontífice será sometido a una cirugía para extirparse un nódulo circunscrito en el pulmón.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario afirmó que “toda la Argentina acompaña con afecto y oración” al Santo Padre ante el procedimiento médico.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación. Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan. — Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo tras conocerse que la lesión fue detectada durante controles médicos de rutina en una fase inicial y bien localizada. “Nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia”, sostuvo el Presidente.

El Presidente y el Sumo Pontífice se reunieron por última vez en el encuentro que mantuvieron en la Santa Sede.

¿De qué van a operar al papa León XIV?

El papa León XIV será operado este martes de un pequeño nódulo en el pulmón, según anunció el propio pontífice al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano.

La lesión, que tendría tres milímetros de diámetro, fue detectada durante controles médicos recientes y, de acuerdo con la información difundida, los médicos recomendaron extirparla.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la hospitalización posterior se extendería aproximadamente siete días, aunque no se dieron detalles sobre la técnica quirúrgica ni sobre la ubicación precisa del nódulo.

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación que aparece en el tejido del pulmón y puede tener causas benignas o malignas, por lo que su presencia no significa necesariamente que una persona tenga cáncer.