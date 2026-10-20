El fenómeno El Niño mantiene en alerta a los organismos meteorológicos por sus posibles efectos en distintas regiones de Sudamérica. De cara al verano, los argentinos que planean viajar a Brasil deberán tener en cuenta las diferencias climáticas entre el norte y el sur del país, donde se esperan escenarios opuestos en materia de precipitaciones.

Cómo afectará El Niño al clima de Brasil durante el verano

Según el Boletín N.º 4 del Panel El Niño 2026-2027, publicado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) junto con otras instituciones brasileñas, existe un 95% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el trimestre de octubre a diciembre de 2026.

El informe prevé que el fenómeno persista, al menos, hasta el primer trimestre de 2027. Si se confirma este escenario, podría convertirse en uno de los episodios más intensos registrados desde 1950.

Para los turistas argentinos que elijan Brasil como destino de vacaciones, el pronóstico anticipa diferencias importantes entre las regiones. Mientras que el sur podría registrar lluvias superiores a los valores habituales, en el centro-norte se esperan condiciones más secas y un mayor riesgo de incendios.

Además, las temperaturas podrían mantenerse por encima de la media en gran parte del territorio brasileño.

Cómo afectará El Niño al clima de Brasil durante el verano. Fuente: Getty Images Mario Tama

Qué zonas de Brasil serán las más afectadas por El Niño

El impacto del fenómeno no será uniforme en todo Brasil. De acuerdo con el boletín oficial, las regiones del norte y el noreste podrían enfrentar un escenario de escasas precipitaciones y temperaturas elevadas, mientras que el sur continuará expuesto a episodios de lluvias intensas.

Norte y noreste: menos lluvias y mayor riesgo de incendios

En las regiones Norte y Noreste de Brasil, las condiciones más secas y las temperaturas elevadas podrían agravar los problemas de sequía y aumentar el riesgo de incendios.

Los datos parciales de septiembre del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (CEMADEN) señalaron un incremento en la cantidad de municipios afectados por sequías extremas y severas, especialmente en estados como Amazonas, Roraima y Acre.

En Roraima, además, los niveles de los ríos Branco y Negro se mantenían bajos, en un contexto en el que los pronósticos anticipaban precipitaciones inferiores al promedio.

Estas condiciones podrían afectar la disponibilidad de agua y aumentar la vulnerabilidad de algunas zonas frente a los incendios. Sin embargo, el impacto concreto dependerá de la evolución de las lluvias y las temperaturas durante los próximos meses.

Sur de Brasil: lluvias intensas y riesgo de inundaciones

El escenario previsto para el sur del país es diferente. El pronóstico para el trimestre octubre-noviembre-diciembre indica precipitaciones superiores a la media, una situación que mantiene el riesgo de inundaciones en determinadas áreas.

Durante septiembre, las lluvias intensas elevaron los niveles de los ríos y provocaron inundaciones, principalmente en el valle de Taquari y a lo largo del río Caí, en Rio Grande do Sul, además de afectar municipios de Santa Catarina.

Según el boletín, las lluvias por encima de los valores habituales también podrían extenderse a algunas zonas del sureste y al noreste oriental.

Aunque el riesgo de inundaciones persistirá durante parte del período, el informe prevé que disminuya hacia diciembre en el sur brasileño.

Qué temperaturas se esperan en Brasil durante el verano. Gemini IA.

Qué temperaturas se esperan en Brasil durante el verano

Además de las diferencias en las precipitaciones, el pronóstico señala que las temperaturas podrían ubicarse por encima de los valores medios en gran parte de Brasil.

Este escenario podría favorecer la persistencia de condiciones cálidas, especialmente en las regiones donde se esperan menos lluvias. En las zonas afectadas por la sequía, la combinación de altas temperaturas y escasas precipitaciones también puede agravar el riesgo de incendios.

De todos modos, el informe aclara que se trata de tendencias climáticas estacionales. Esto significa que no permiten determinar con precisión cómo estará el tiempo en una ciudad específica durante un día determinado.

Por eso, quienes viajen a Brasil durante las vacaciones deberán consultar los pronósticos meteorológicos y las alertas oficiales antes de trasladarse, especialmente si tienen previsto visitar zonas expuestas a inundaciones, sequías o incendios.

Qué pasará en los principales destinos turísticos de Brasil

Las condiciones climáticas previstas para el verano también generan dudas entre los argentinos que planean viajar a Brasil. En destinos como Florianópolis, Balneario Camboriú y Porto Alegre, en el sur del país, las lluvias superiores a los valores habituales podrían aumentar el riesgo de precipitaciones intensas e inundaciones en determinadas zonas.

En cambio, en destinos del norte y el noreste, como Recife, Natal y Fortaleza, el pronóstico de menores precipitaciones podría favorecer períodos más secos, aunque también aumentar el riesgo de sequía y de incendios en algunas áreas.

En Río de Janeiro y São Paulo, ubicados en el sureste brasileño, el panorama dependerá de las condiciones locales, ya que el boletín también contempla lluvias superiores a la media en algunos sectores de esa región.

De todos modos, estas previsiones corresponden a tendencias climáticas estacionales y no permiten anticipar con exactitud las condiciones meteorológicas de cada ciudad durante las vacaciones. Por eso, se recomienda consultar los pronósticos actualizados antes de viajar.