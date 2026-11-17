La inteligencia de Estados Unidos detectó indicios de que Irán elabora planes para detonar una bomba sucia o un arma química en Washington , con el objetivo de atacar a altos funcionarios de Donald Trump.

Así lo informó la señal CNN este martes, que citó a siete funcionarios estadounidenses.

Las fuentes describieron la planificación iraní como un esfuerzo por generar opciones futuras, y no como señal de un ataque inminente. Aclararon, sin embargo, que los datos reunidos son específicos e incluyen ubicaciones y blancos concretos.

Esa información motivó reuniones de planificación de contingencia dentro del gobierno estadounidense. Dos funcionarios contaron que, en la última semana, mantuvieron varias reuniones para discutir cómo contrarrestar la amenaza.

Según CNN, Teherán evalúa de forma activa posibles ataques en territorio estadounidense, aunque no hay evidencia de que haya decidido avanzar con el plan.

La vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó en un comunicado que el gobierno está “monitoreando toda potencial amenaza” y que “por el momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional”.

Pese al mensaje oficial, los funcionarios consultados interpretaron la información como señal de la disposición de Irán a escalar el conflicto . Irán enfrenta presión por los ataques militares de Estados Unidos en curso y un bloqueo económico que altos funcionarios calificaron de “devastador”.

EE.UU. advierte que Irán evalúa atacar Washington con una bomba sucia o un arma química Fuente: Shutterstock Shutterstock

La incertidumbre sobre la capacidad operativa real de Irán persiste. Una de las fuentes citadas por CNN planteó: “Si de verdad tienen el personal para llevarlo a cabo es motivo de debate”.

La amenaza no es nueva. Según CNN, Irán mantiene planes contra funcionarios actuales y pasados desde el primer gobierno de Trump.

Esos planes incluyen un intento de concretar un asesinato contra el propio mandatario en 2024 y se concentran, sobre todo, en oportunidades de atacar a los funcionarios durante viajes al exterior.

En ese contexto, el Servicio Secreto trasladó a Scott Bessent, secretario del Tesoro, a una vivienda militar la semana pasada.