Ese reporte se envía a una agencia del gobierno llamada FinCEN (la Red de Control de Delitos Financieros, dependiente del Departamento del Tesoro).

En Estados Unidos, cada vez que una persona deposita o retira una suma importante de dinero en efectivo, el banco está obligado por ley a informarlo al Gobierno.

El punto de corte es claro: las operaciones en efectivo que superan los 10,000 dólares se reportan de manera automática. No se trata de una sospecha ni de una investigación, sino de un trámite de rutina que la ley impone a las entidades financieras.

Qué dice la Ley del Secreto Bancario

La obligación surge de la Ley de Secreto Bancario. Según esa norma, los bancos y otras instituciones financieras deben presentar un reporte, llamado Currency Transaction Report (CTR), cada vez que un cliente realiza una operación en efectivo que supera los 10,000 dólares.

Ese reporte se envía a una agencia del Gobierno llamada FinCEN (la Red de Control de Delitos Financieros, dependiente del Departamento del Tesoro). La regla alcanza tanto los depósitos como los retiros y el límite también se aplica cuando varias operaciones en efectivo del mismo día suman ese monto.

A dónde va el reporte y para qué sirve

El reporte llega a FinCEN, y la información queda disponible para las autoridades, incluido el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y los organismos de seguridad. El objetivo del sistema no es controlar al ciudadano común, sino detectar y prevenir delitos financieros como lavado de dinero, evasión impositiva, narcotráfico y financiamiento del terrorismo.

El monto de 10,000 dólares funciona como una especie de alarma estándar para que el Gobierno pueda seguir el rastro de grandes movimientos de efectivo.

Las operaciones en efectivo que superan los 10,000 dólares se reportan de manera automática.

Los negocios también deben reportar automáticamente estas operaciones

La obligación no es solo de los bancos. Los comercios y las empresas que reciben más de 10,000 dólares en efectivo en una operación (o en operaciones relacionadas) también deben reportarlo, en este caso mediante el Formulario 8300, que se presenta ante el IRS y FinCEN.

Por eso, al pagar en efectivo montos altos, por ejemplo, al comprar un vehículo, es común que el negocio pida los datos del comprador: está cumpliendo con esa obligación.

El error que es delito: fraccionar los montos

Algunas personas, para evitar que su operación se reporte, intentan dividir el dinero en varios depósitos o retiros más chicos, por debajo de los 10,000 dólares. Eso tiene nombre, se llama “structuring” (fraccionamiento), y es, en sí mismo, un delito federal, aun cuando el dinero sea de origen completamente legal.

La ley castiga el acto de estructurar las operaciones para esquivar el reporte, no solo el origen ilícito del dinero. Es decir, lo que puede traer un problema no es mover efectivo, sino intentar ocultarlo.