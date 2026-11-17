El yogur griego se cuela para obtener una consistencia más espesa y cremosa.

El yogur griego y el tradicional comparten nutrientes, pero presentan diferencias en su textura y contenido proteico. Según una guía de Cleveland Clinic, el griego tiene aproximadamente el doble de proteínas que el tradicional, una característica que puede resultar útil para quienes buscan un mayor aporte de este nutriente.

La dietista registrada Julia Zumpano explica que ambas variedades son fuentes de proteínas, calcio y probióticos. Sin embargo, al elegir un producto, también recomienda prestar atención al azúcar y priorizar las versiones naturales y sin grasa.

Qué diferencia al yogur griego del tradicional

El yogur griego se cuela para obtener una textura más espesa y cremosa. La publicación destaca su mayor aporte proteico y recoge la recomendación de Zumpano de probar esta variedad para el control del peso. Sus proteínas pueden ayudar a prolongar la sensación de saciedad.

El tradicional también aporta proteínas y otros nutrientes, aunque su contenido proteico es menor que el del griego en esta comparación. Su sabor más suave y su consistencia más ligera pueden resultar preferibles para algunas personas.

Cuál recomiendan elegir y qué revisar en el envase

Para sumar proteínas, la guía destaca el yogur griego. Como recomendación general, Zumpano aconseja elegir yogur natural sin grasa y señala que tanto el tradicional como el griego son buenas opciones nutricionales.

La distinción también pasa por los ingredientes. Cleveland Clinic advierte que ciertos yogures saborizados, incluso los que contienen fruta, pueden aportar cantidades elevadas de azúcar.

Las versiones saborizadas pueden contener cantidades elevadas de azúcar. Fuente: Shutterstock

Para quienes elijan una versión saborizada, la publicación propone buscar productos con menos de 120 calorías por envase y no más de 12 a 13 gramos de azúcar. Estas cifras son una orientación de la guía para esas variedades.

Qué otros nutrientes aportan

Además de proteínas, el yogur aporta calcio, necesario para los huesos y dientes y para el funcionamiento de músculos y nervios.

También puede contener probióticos. La guía aclara que el tipo y la cantidad de estos microorganismos varían según la marca, por lo que recomienda comprobar las características del producto antes de comprarlo.

Cómo incorporar el yogur natural

Para acompañarlo, Cleveland Clinic sugiere fruta fresca o congelada, una pizca de canela o extracto de vainilla.

El yogur griego también puede agregarse a batidos de frutas para aportar proteínas y cremosidad. Otra propuesta consiste en utilizarlo para reemplazar parte de la crema agria o la mayonesa en salsas, aderezos y sopas.