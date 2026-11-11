La decisión del régimen iraní sobre la Fuerza Aérea Argentina y la Armada.

En esta noticia La decisión del régimen iraní en respuesta a la Argentina

El régimen de Irán declaró como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina. Lo hizo en respuesta a la decisión del Gobierno de Javier Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en esa misma categoría en marzo pasado.

El Ministerio de Exteriores de Teherán justificó la medida como una respuesta recíproca a lo que calificó como un “acto hostil” de Buenos Aires y advirtió que el país sudamericano será responsable de sus consecuencias.

La decisión del régimen iraní en respuesta a la Argentina

La diplomacia iraní apuntó que la decisión se apoya en una ley nacional que estipula que los países que “cumplan o apoyen la decisión de Estados Unidos de América de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista están sujetos a reciprocidad ”.

“Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”, advirtió la cartera de Exteriores iraní.

El presidente argentino, Javier Milei , declaró a finales de marzo a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, una decisión que explicó entonces que “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”.

Declaró como "organización terrorista" a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea. Ministerio de Defensa

Buenos Aires responsabilizó en el anuncio a la formación militar iraní de los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa misma ciudad, en 1994. Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hizbulá.

A comienzos de mes, Teherán designó también como grupo terrorista a la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas, además de clasificar al servicio de inteligencia británico exterior MI6 como “grupo hostil”.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó en un comunicado que la medida era la “respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán”.