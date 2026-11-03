El estrecho de Ormuz, paso obligado para una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Foto: Reuters.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, aseguró este martes que continúan las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, con Doha como mediador, para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El funcionario aseguró que, para que no se reanude el conflicto, ahora ambas partes evalúan las propuestas y están “comprometidas” con la vía diplomática.

En una rueda de prensa, el diplomático apuntó que una delegación catarí estuvo ayer en Teherán en una reunión que duró más de tres horas con responsables iraníes para “acortar las diferencias” y regresó posteriormente a la capital de Catar, “mientras continúan las comunicaciones entre las partes”.

“Si no hubiera esperanza, no habría negociaciones, siempre hay esperanza. No podemos perder la esperanza por ser mediadores; hay desarrollos, pero no podemos hablar de algo concreto”, afirmó.

En este sentido, Majed al Ansari aseveró que las dos partes demostraron un “compromiso” y “están colaborando” con Catar, por lo que insistió en que aún mantienen la fe en que se pueda “alcanzar un acuerdo y poner fin a la escalada en la región”.

Consultado sobre la información del diario The Wall Street Journal que indica que Estados Unidos, que llevaba más de dos meses sin anunciar ataques contra Irán, bombardeó anoche la isla iraní de Qeshm (sur) en una operación militar limitada, Al Ansari señaló que “cualquier escalada en el terreno, en cualquier mediación bajo el diálogo, siempre añade una nueva capa de complejidad”.

Sin embargo, recalcó que la reunión de anoche “incluyó la confirmación del compromiso de ambas partes”.

El estrecho de Ormuz, paso obligado para una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Foto: Reuters.

Irán y Estados Unidos mantienen desde hace una semana intensos diálogos indirectos con la mediación de Catar para discutir un plan que, según Teherán, podría permitir la reapertura del estrecho de Ormuz en dos días.

Las conversaciones se dan en medio de las demostraciones de preparación militar de ambos países ante una nueva escalada y de su pulso por el control de esta estratégica vía marítima.

La oferta de Irán a EE.UU. para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días

Mientras la guerra en Medio Oriente cumple ocho meses y crece el temor a una reanudación de los ataques tras las elecciones legislativas del martes en Estados Unidos , Irán planteó este lunes que el estrecho de Ormuz podría reabrirse en un plazo de dos días. La condición es que Washington satisfaga las demandas que Teherán considera “legítimas”.

El anuncio lo hizo el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, durante su conferencia de prensa semanal. Según dijo, si se cumplen esas demandas “existirá la posibilidad de restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz e iniciar el proceso de negociación en un breve plazo”.

En ese marco, el vocero afirmó que Irán planteó sus demandas de manera “clara, razonable y lógica” y que no se podrá alcanzar un acuerdo ni reabrir el estrecho de forma segura, a menos que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo naval. Todo, agregó, depende de la decisión de Washington sobre cómo proceder.

La propuesta llega después de días de conversaciones con mediadores qataríes que terminaron con cambios en los planteos, pero sin avances significativos. Tras esto, los negociadores iraníes partieron de Doha el domingo, aunque Teherán aseguró que los contactos continúan.

En este escenario, los precios del petróleo cayeron casi un 4% este lunes por la expectativa de que la última ronda de mediación derive en una solución diplomática . Sin embargo, fuentes iraníes dijeron que, en su opinión, un nuevo ataque estadounidense seguía siendo más probable que un acuerdo.

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La propuesta de Irán para terminar la guerra

La base de cualquier diálogo indirecto, a través de mediadores, sigue siendo el plan de siete pasos que Teherán presentó el 22 de septiembre, al margen de la 81º Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Baghaei confirmó que la propuesta se condensó y que eso “permite ponerla en práctica en un plazo de dos días”. Según la parte iraní, el recorte del plazo es una muestra de buena fe.

El esquema incluye que Estados Unidos termine con el bloqueo a los puertos iraníes, que Irán reabra el estrecho, que Washington exima de restricciones las ventas de petróleo iraní y que se anulen las nuevas sanciones.

Teherán también reclama el cese de las hostilidades y la liberación de activos congelados en el exterior, y recién después propone negociar otras cuestiones.