Desde 1999, cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre y, en Argentina, la curiosidad por esta fecha empezó a ganar búsquedas en Google desde el miércoles.

El movimiento que pone el foco en la salud masculina y “modelos positivos” de masculinidad también llegó a Google. La búsqueda “día del hombre” creció durante las últimas horas y alcanzó su punto más alto este jueves, cuando ya se estaba hablando de la fecha tanto en medios de comunicación masivos como redes sociales.

Para mirar por dónde va ese interés usamos Google Trends, la herramienta gratuita de Google que permite conocer los temas que son tendencia, seguir cómo se comporta una búsqueda y ver qué otras consultas aparecen alrededor de estas.

El Día del Hombre se convirtió en tendencia en Google

El gráfico de interés a lo largo del tiempo disponible en Google Trends muestra una primera parte con muy poco movimiento durante el miércoles.

Hacia el final de ese día aparecen los primeros aumentos y, durante la madrugada del jueves, la curva empieza a subir con mayor fuerza.

Gráfico del interés a lo largo de las últimas 24 horas de la búsqueda "Día del Hombre". Fuente: Google

El interés sigue creciendo durante la mañana del 19 de noviembre hasta acercarse al máximo de la escala. Después del pico, comienza a bajar, aunque se mantiene muy por encima de los niveles que mostraba al comienzo del período.

En Google Trends, el gráfico utiliza una escala de 0 a 100. El 100 marca el mayor nivel de interés relativo registrado dentro del período y el lugar seleccionados. No significa que hayan sido 100 búsquedas.

San Juan, la provincia más interesada por el Día del Hombre

Google Trends también muestra un mapa de interés por subregión, que permite ver en qué provincias se concentró el interés por una búsqueda.

Mapa de interés por subregión de Argentina de Google Trends. Fuente: Google

En el caso de “día del hombre”, San Juan ocupa el primer lugar con 100 puntos. Le siguen Catamarca, con 90; La Rioja y Mendoza, ambas con 89; y Salta, con 71.

El mapa no indica cuántas búsquedas hizo cada provincia

Los valores sirven para comparar el interés relativo entre las distintas subregiones durante el período elegido.

Qué quieren saber los argentinos sobre el Día del Hombre

El bloque de consultas relacionadas es el que más revela sobre lo que les interesa a los internautas argentinos dado que muestra qué otras cosas googlearon sobre el “día del hombre”.

La sección muestra las búsquedas que más crecieron y, en este caso, las primeras posiciones están muy vinculadas con la fecha.

Panel de búsquedas relacionadas al Día del Hombre. Fuente: Google

Como se puede ver en la captura, estas consultas figuran como Breakout, la etiqueta que aplica la plataforma cuando una búsqueda registra un crecimiento de más del 5.000% respecto del período anterior.

Como podemos notar, estas consultas muestran que las primeras dudas sobre esta fecha son bastante concretas: cuándo y por qué existe. Después aparece el interés por el contenido asociado a la jornada y, probablemente, para hacer algún que otro chiste en redes sociales con el meme sobre el día del hombre.

Una fecha que todavía genera dudas

El Día Internacional del Hombre fue impulsado en 1999 por Jerome Teelucksingh, profesor de historia de la Universidad de las Indias Occidentales, en Trinidad y Tobago, alrededor de objetivos como reconocer los aportes de los hombres, poner el foco en su bienestar y salud y promover la igualdad.

Google Trends permite seguir justamente ese tipo de fenómenos. Una misma búsqueda puede mostrar cuándo creció el interés, dónde se concentró y qué otras preguntas aparecieron alrededor.