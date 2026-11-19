La milanesa es uno de los alimentos favoritos de los argentinos y es una opción saludable para sumar a la dieta.

Sin embargo, decidir entre hacerlas de pechuga o patamuslo es clave si el objetivo es bajar de peso. La pechuga suele aportar más proteínas y menos calorías, pero la patamuslo resalta por su sabor.

Pechuga o patamuslo: cuál tiene más proteínas y qué diferencias nutricionales hay

La pechuga de pollo es un corte que concentra gran cantidad de proteínas y menor contenido de grasas cuando se consume sin piel. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la pechuga cocida aporta 31 gramos de proteína y 165 calorías cada 100 gramos.

La patamuslo, por su parte, tiene un contenido graso mayor que la pechuga. Cada 100 gramos sin piel aportan aproximadamente 25 gramos de proteína y 179 calorías. Así, suele aportar más calorías por la misma cantidad de pollo, aunque continúa siendo una fuente importante de proteínas.

Milanesas de pechuga o patamuslo: cuál aporta más proteínas y es mejor para bajar de peso.

Otra de las diferencias está en el sabor y la textura. La patamuslo tiene más grasa y suele ser más jugosa, mientras que la pechuga es más magra u tiene una textura más firme.

Para compararlas, también se debe tener en cuenta el empanado y la cocción. El pan rallado suma carbohidratos y calorías, mientras que fritarlas puede aumentar de manera considerable el aporte energético.

Milanesas de pechuga o patamuslo: cuál aporta más proteínas y es mejor para bajar de peso.

¿Qué milanesa es mejor para bajar de peso?

Si el objetivo es bajar de peso, la milanesa de pechuga puede ser una opción más conveniente porque permite obtener una buena cantidad de proteínas con menos calorías. Esto puede facilitar el armado de una alimentación con menor densidad calórica.

Sin embargo, comer pechuga no garantiza por sí solo la pérdida de peso. El factor determinante es el déficit calórico: para reducir el peso corporal, el organismo debe gastar más energía de la que recibe a través de los alimentos y las bebidas.

La actividad física puede aumentar el gasto energético, mientras que reducir el consumo de calorías ayuda a generar ese déficit.

También es importante la forma de preparar las milanesas. Si se busca bajar de peso, es importante reducir la ingesta calórica, por lo que prepararlas al horno es más conveniente que fritarlas por el menor uso de aceite.

En definitiva, entre ambas opciones la pechuga ofrece una ventaja para maximizar la ingesta de proteínas con un menor aporte calórico, pero la pérdida de peso dependerá de déficit calórico y la actividad física.