El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 19 de noviembre en toda la provincia de San Luis. Se esperan fenómenos que podrían estar acompañados por lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Para la región cuyana, los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 15 y 40 milímetros.

Además, el organismo difundió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes para tres departamentos: Gobernador Dupuy, General Pedernera y Juan Martín de Pueyrredón. El comunicado fue publicado a las 10:18 y tiene una vigencia de tres horas.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas más afectadas de San Luis

La advertencia amarilla del SMN comprende la totalidad del territorio provincial. Esto significa que las condiciones de inestabilidad podrían afectar a distintas localidades de San Luis durante la jornada.

Por otra parte, el aviso a corto plazo identifica tres departamentos con riesgo de tormentas fuertes:

Gobernador Dupuy.

General Pedernera.

Juan Martín de Pueyrredón.

Para estos sectores, el organismo advirtió por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. El aviso fue publicado a las 10:18 y tiene una validez de tres horas.

Alerta amarilla Fuente: SMN.

Cómo seguirá el tiempo en San Luis

En la ciudad de San Luis, la temperatura máxima rondará los 26 grados, por lo que las precipitaciones llegarán en una jornada con temperaturas templadas.

Las condiciones de inestabilidad podrían continuar durante este jueves en distintos puntos de la provincia. El viernes se espera una leve mejora, aunque el mal tiempo podría regresar durante el sábado, con nuevas lluvias y tormentas.

Alerta amarilla Fuente: SMN.

Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas este jueves 19 de noviembre

Además de Córdoba, el mapa del SMN muestra sectores bajo alerta amarilla en otras provincias del país. Las zonas señaladas incluyen: