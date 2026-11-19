La forma de orinar puede parecer una cuestión de costumbre, comodidad o higiene, pero también despertó el interés de la ciencia.

Mientras que en algunos países es habitual que los hombres lo hagan sentados, en otros predomina la postura de pie. La pregunta es si alguna de las dos opciones ofrece ventajas para la salud.

Un ensayo clínico publicado en la revista científica Neurourology and Urodynamics puso a prueba ambas posiciones en 52 hombres sanos de entre 18 y 39 años.

Los investigadores compararon el flujo de orina y el volumen evacuado para determinar si existían diferencias y encontraron que, en este grupo, ninguna de las dos posturas demostró ser claramente superio r.

Qué midieron los investigadores al comparar las dos posturas

El trabajo, titulado Standing or Sitting to Void? Comparative Uroflowmetry in Healthy Male Volunteers: A Randomized Crossover Study with Equivalence Analysis, fue realizado por el Grupo Colombiano de Investigación en Urología y publicado el 13 de octubre de 2026.

La investigación reunió a 52 voluntarios sanos de entre 18 y 39 años. Cada participante realizó dos pruebas de uroflujometría: una sentado y otra de pie. Este procedimiento permite medir distintos parámetros de la micción, como la velocidad del chorro y la cantidad de orina expulsada.

Para evitar que el orden de las pruebas condicionara los resultados, 24 participantes comenzaron sentados y 28 de pie. Además, los investigadores dejaron un intervalo mínimo de 24 horas entre ambas mediciones.

El objetivo era determinar si la posición modificaba el caudal urinario máximo y el volumen total evacuado.

Un estudio científico comparó la micción sentado y de pie en hombres sanos para determinar si alguna de las dos posturas ofrece ventajas.

Orinar sentado o de pie: qué diferencias encontró el estudio

Al comparar los resultados, los investigadores no encontraron diferencias estadísticamente significativas en los dos indicadores principales.

La diferencia media en el caudal urinario máximo fue de apenas 1,47 mililitros por segundo, mientras que la variación en el volumen total evacuado fue de 14,7 mililitros. Ninguno de estos resultados permitió establecer que una postura fuera mejor que la otra.

Sin embargo, apareció una diferencia en el tiempo necesario para alcanzar el caudal máximo. Los participantes tardaron, en promedio, 3,32 segundos más en llegar a ese punto cuando orinaban de pie.

Aunque el resultado fue estadísticamente significativo, los autores señalaron que estuvo influido parcialmente por un valor atípico y que difícilmente tenga consecuencias clínicas importantes.

La próstata agrandada puede cambiar cuál es la mejor postura

Aunque en los hombres sanos no se observaron ventajas claras, la situación podría ser diferente en quienes tienen dificultades para orinar.

Una de las condiciones que puede modificar la micción es la hiperplasia prostática benigna, también conocida como agrandamiento de próstata. Se trata de un problema frecuente a medida que avanza la edad y que puede comprimir la uretra, dificultar la salida de la orina y provocar un chorro más débil o una sensación de vaciado incompleto.

En estos casos, orinar sentado podría facilitar la relajación del suelo pélvico y contribuir a evacuar mejor la vejiga.