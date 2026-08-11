Donald Trump quiere el “fin al turismo de maternidad” y cierra las fronteras de Estados Unidos a mexicanas embarazadas aunque tengan visa americana.

Estados Unidos comenzó a aplicar medidas para revocar visas vinculadas al “turismo de maternidad”, y en Ciudad Juárez ya se reportaron los primeros casos de familias mexicanas afectadas en los puentes internacionales.

El abogado de migración Arturo Vázquez explicó que la cancelación de cada visa dependerá de la evaluación de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), por lo que recomendó a las madres de hijos con ciudadanía estadounidense evitar cruzar la frontera durante al menos un par de meses.

La medida instruye a i mpedir el ingreso de personas que viajen a EE.UU. con el fin de dar a luz , revocar visas relacionadas con esta práctica y contempla la posibilidad de negar futuras visas a quienes hayan participado en ella.

Adiós visa | Las autoridades podrán revocar el documento de ingreso legal a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que vuelve a intentar limitar el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en el país , pese a que el Tribunal Supremo ya bloqueó un intento anterior.

El republicano afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con el llamado “turismo de maternidad”, un negocio que consiste en el viaje de mujeres embarazadas a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en el país y obtengan la ciudadanía estadounidense .

La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución , y el Tribunal Supremo invalidó en junio una orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir ese derecho.

Donald Trump quiere el “fin al turismo de maternidad” y cierra las fronteras de Estados Unidos a mexicanas y extranjeras embarazadas aunque tengan visa americana.

Trump pone límites en la frontera a mujeres embarazadas aún con visa americana

La Casa Blanca sostiene ahora que el fallo del alto tribunal aún permite limitar la ciudadanía a los hijos de madres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad , de personal diplomático, de personas catalogadas como terroristas extranjeros o de quienes nazcan en territorios no incorporados como Puerto Rico.

Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía para los hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día de su investidura para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que abrió una etapa de políticas migratorias más restrictivas.

La orden, que habría afectado a unos 255,000 niños al año, quedó anulada por la decisión del Supremo del pasado 29 de junio, cuando el alto tribunal determinó que “los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción” y, por tanto, son ciudadanos .

Trump sostiene que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada erróneamente y que fue aprobada en 1868, tras la guerra civil estadounidense, con el objetivo de otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de esclavos.

Con información de EFE