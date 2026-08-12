Buscan voluntarios argentinos para cosechar aceitunas a cambio de alojamiento y comida gratis en una aldea europea de 150 habitantes

Una pequeña aldea de Italia, con apenas 150 habitantes, lanzó una convocatoria para sumar voluntarios que colaboren con la cosecha de aceitunas a cambio de alojamiento y comida. Se trata de Baggio, ubicada en la provincia de Pistoia, en el norte de la Toscana , una región rodeada de bosques, campos y olivares.

La propuesta apunta a personas interesadas en participar de una de las tareas tradicionales de la zona, combinando trabajo rural con la posibilidad de vivir una experiencia en el campo y conocer una de las regiones más visitadas de Italia.

Quienes se sumen deberán colaborar durante la temporada de recolección y trasladar las aceitunas hasta el lugar donde son procesadas.

Buscan voluntarios argentinos para cosechar aceitunas a cambio de alojamiento y comida gratis en una aldea europea de 150 habitantes. Facebook/Pro Loco Villa Di Baggio

Qué incluye el voluntariado y cuándo comienza

Serán seleccionados entre cuatro y cinco voluntarios, quienes tendrán cubiertas algunas necesidades básicas: alojamiento en la propiedad, habitaciones y camas con sábanas y toallas, acceso a baños compartidos y uso ocasional de la cocina, según la organización de la casa.

Durante las jornadas de cosecha se ofrece un almuerzo tipo picnic, y se suman días libres adicionales para compensar las jornadas más extensas de trabajo.

La actividad está prevista para noviembre de 2026, aunque todavía no hay un calendario definitivo, ya que la fecha de inicio depende de cuándo maduren las aceitunas. Recién cuando llegue ese momento, los organizadores podrán establecer el día exacto en que comenzará la cosecha.

Requisitos para postularse

Entre las condiciones que se solicitan a los interesados se encuentran:

Tener disponibilidad en noviembre de 2026, considerando que las fechas exactas dependerán de la maduración de las aceitunas.

Poder realizar tareas de cosecha, que pueden extenderse durante la mañana y la tarde según el clima.

Colaborar también con tareas de cocina, como preparar comida o lavar los platos.

No fumar ni consumir estupefacientes.

Contar con la documentación necesaria para viajar a Italia. Quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea deben consultar previamente qué visa necesitan para este tipo de actividad.

Tener en cuenta que el alojamiento se encuentra en una zona rural remota, a la que se llega caminando unos 10 minutos por un antiguo camino de piedra.

La convocatoria está publicada en Workaway, una plataforma que conecta a personas que buscan experiencias de intercambio con anfitriones de distintos países Freepik

La convocatoria está publicada en Workaway, una plataforma que conecta a personas que buscan experiencias de intercambio con anfitriones de distintos países, donde se pueden consultar los detalles completos de la propuesta y ponerse en contacto con los organizadores.