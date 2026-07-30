Es oficial | Venezuela, Brasil y Paraguay bloquean el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte

El rechazo del trámite de la visa americana que inician miles de extranjeros para ingresar a los Estados Unidos puede acarrear la pérdida de un monto de dinero superior a los habituales US$ 185 que deben desembolsar.

El llamado de atención está dirigido a quienes iniciaron el nuevo proceso “acelerado”, que permite a los solicitantes acceder a una entrevista en un plazo de hasta 10 días hábiles mediante el pago de una tarifa diferencial.

¿Cuál es el monto que puede perder un turista por sufrir el rechazo del trámite exprés de la visa? (Foto: generada con IA) Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

A todos los ciudadanos del exterior comprendidos dentro de este programa piloto, el Gobierno estadounidense les advirtió que el pago del “trámite exprés” no será reembolsado en caso de que sufran el rechazo de la visa.

Cómo funciona el nuevo trámite acelerado para obtener la visa

El programa piloto está destinado a solicitantes de visas de turismo y negocios (categoría B) en las embajadas y consulados de la Misión México. Para acceder al beneficio es necesario:

Pagar primero la tarifa regular de la visa (MRV), que es de US$ 185.

Tener una cita de entrevista programada.

Elegir la opción de “Trámite Acelerado de Pago”, si está disponible.

Abonar US$ 750 adicionales dentro de los 10 minutos posteriores a la selección de la cita.

A cambio, el solicitante puede obtener una entrevista dentro de los siguientes 10 días hábiles, siempre que exista disponibilidad.

Qué pasa si pagaste la tarifa de 750 dólares y la visa es rechazada

Una de las dudas más frecuentes de los solicitantes fue respondida por el propio Departamento de Estado en el apartado de preguntas frecuentes del programa.

La respuesta es contundente: los US$ 750 no serán reembolsados ni transferidos , incluso si el funcionario consular rechaza la solicitud de visa .

Esto se debe a que el pago no corresponde al trámite migratorio en sí, sino al acceso a una cita acelerada para realizar la entrevista antes que el resto de los solicitantes.

En otras palabras, abonar ese monto no aumenta las posibilidades de aprobación ni modifica el proceso de evaluación.

Qué otras condiciones impuso Estados Unidos

El Departamento de Estado aclaró que las citas aceleradas tienen reglas estrictas que todos los solicitantes deben respetar.

Entre las principales condiciones se encuentran:

La cita acelerada no puede reprogramarse.

Si el solicitante falta a la entrevista, pierde el dinero abonado.

La tarifa de US$ 750 es independiente de la tarifa de solicitud de la visa.

El pago no garantiza que la visa sea aprobada.