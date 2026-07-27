La Suprema Corte falló y no hay marcha atrás: desde ahora quedan anulados los permisos para mover y exportar ganado en México

El trámite de la visa para viajar a Estados Unidos sufrirá modificaciones a partir de ahora y quienes quieran viajar al país norteamericano podrán solicitar el documento de ingreso de manera acelerada pagando una tarifa de USD 750.

El Gobierno estadounidense permitirá que los solicitantes accedan a entrevistas en un plazo mucho más corto, aunque solo estará disponible para quienes cumplan determinados requisitos y acepten pagar una tarifa adicional.

El cambio no modifica los criterios para aprobar una visa ni garantiza su emisión. Lo que sí cambia es el tiempo para conseguir una entrevista consular, un paso clave para quienes necesitan viajar por turismo o negocios y no califican para una cita de emergencia.

Estados Unidos habilita citas aceleradas para visas: quiénes pueden acceder

El Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha un programa piloto que permite solicitar una cita acelerada para visas de no inmigrante de categoría B (turismo y negocios).

Shutterstock | Wikimedia Commons

Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán haber pagado primero la tarifa habitual de la visa (USD 185) y contar con una cita programada o iniciar una nueva solicitud.

Si cumplen los requisitos y hay disponibilidad, podrán abonar USD 750 adicionales para obtener una entrevista dentro de los próximos 10 días hábiles .

Cómo funciona el nuevo trámite acelerado para la visa estadounidense

El programa comenzó a implementarse el 21 de julio de 2026 en la Embajada de Estados Unidos en México y en todos los consulados estadounidenses del país.

El procedimiento incluye estos pasos:

Pagar primero la tarifa MRV de USD 185. Programar una cita regular. Ingresar nuevamente al sistema y seleccionar la opción de “Cita urgente de pago”, si aparece disponible. Abonar USD 750 dentro de los 10 minutos posteriores para confirmar el turno.

Las autoridades aclararon que las citas aceleradas son limitadas y dependen de la disponibilidad diaria de cada sede.

Qué cambia y qué no con el nuevo programa de visas de Estados Unidos

El Gobierno estadounidense remarcó que pagar la tarifa adicional no garantiza la aprobación de la visa, sino únicamente la posibilidad de obtener una entrevista antes que con el sistema tradicional.

Todos los solicitantes seguirán atravesando el mismo proceso de verificación y evaluación previsto por la legislación migratoria de Estados Unidos, sin excepciones.