El Gobierno de Estados Unidos confirmó un cambio que impacta a un grupo específico de solicitantes de visas de inmigrante.

Concretamente, la medida afecta a las categorías EB-5 para determinados extranjeros y responde a que se alcanzó el límite anual establecido por la legislación estadounidense.

Estados Unidos suspendió la emisión de visas EB-5 para solicitantes de este país

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en coordinación con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), informó que desde el 5 de junio de 2026 se agotaron todas las visas de inmigrante disponibles en la categoría EB-5 no reservada para los solicitantes sujetos al cupo de India.

Desde el 5 de junio de 2026 se agotaron todas las visas de inmigrante disponibles en la categoría EB-5 no reservada para los solicitantes sujetos al cupo de India. (Foto: archivo).

Esto significa que las embajadas y consulados estadounidense ya no pueden emitir nuevas visas de esta categoría para esos solicitantes durante el resto del año fiscal 2026.

¿Cuáles son las categorías de visa afectadas?

En función de la información que difundió el Gobierno estadounidense, las categorías afectadas corresponden a las visas EB-5 no reservadas, identificadas con los códigos:

C5

T5

I5

R5

RU

NU.

¿Por qué Estados Unidos dejó de entregar estas visas?

La suspensión responde a los límites anuales fijados por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que establece un número máximo de visas de inmigrante basadas en el empleo que pueden otorgarse cada año fiscal.

En el caso de las visas EB-5, la normativa asigna un cupo específico y también fija un límite por país, por lo que una vez alcanzado ese número ya no pueden emitirse más visas hasta el siguiente período fiscal.

Cuándo volverán a emitirse las visas EB-5 en Estados Unidos

El Departamento de Estado confirmó que los cupos se restablecerán el 1 de octubre de 2026, fecha en la que comenzará el año fiscal 2027 en Estados Unidos.

A partir de ese momento, las embajadas y consulados podrán volver a emitir visas EB-5 no reservadas para los solicitantes de India que cumplan con todos los requisitos establecidos.