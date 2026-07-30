La Green Card o Tarjeta de Residencia Permanente es un documento esencial para quienes viven en Estados Unidos bajo este estatus legal, pues es un certificado para vivir, estudiar, trabajar o viajar dentro del país.

En este sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) detalla en su sitio web oficial cuándo es necesario reemplazarla por un nuevo ejemplar debido a la edad que alcanzó su portador.

A qué edad se debe reemplazar la Green Card para permanecer en el país sin inconvenientes

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, todos los residentes permanentes legales que alcanzan los 14 años deben gestionar un nuevo ejemplar.

La única excepción a esta norma es que la Green Card tenga fecha de caducidad pautada para antes de que su titular alcance sus 16 años. Si esto no aplica, quienes lleguen a sus 14 años en deberán tramitar otra vez el documento.

Todos los residentes permanentes que alcancen los 14 años deben tramitar una Green Card nueva.

Cómo se gestiona el trámite del Formulario I-90

Para reemplazar el documento se debe presentar el Formulario l- 90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente por correspondencia o en línea. De aprobarse, el nuevo ejemplar se recibirá por correo.

El aviso de recibo de que de el trámite está en curso puede utilizarse como prueba de estatus de residente permanente hasta que finalmente se emita el nuevo plástico y enunciará lo siguiente

“Este aviso, junto con tu Formulario I-551, Tarjeta de Residente Permanente (también conocida como la Tarjeta Verde), proporciona evidencia de tu estatus de residente permanente legal durante 36 meses desde la fecha de caducidad de tu Tarjeta de Residente Permanente. Permaneces autorizado para trabajar y viajar. Este aviso, presentado junto con tu Tarjeta de Residente Permanente caducada, es una prueba de tu estado y autorización de trabajo”.