En esta noticia Egipto busca ganar protagonismo en el comercio mundial con el corredor logístico Ro-Ro

La crisis en una de las zonas más importantes para el transporte de energía y mercancías del mundo llevó a varios países a buscar caminos alternativos para mantener activo el comercio internacional. La creciente tensión alrededor del estrecho de Ormuz, escenario de disputas entre Irán y Estados Unidos, generó una caída en la actividad marítima y obligó a las compañías a replantear sus estrategias de distribución.

El problema no solo está relacionado con la seguridad de los barcos que atraviesan la zona, sino también con el fuerte aumento de los costos operativos. Las aseguradoras comenzaron a aplicar tarifas más elevadas ante el riesgo de ataques o interrupciones, lo que encareció el traslado de productos y llevó a las empresas a analizar recorridos diferentes.

La creciente tensión alrededor del estrecho de Ormuz generó una caída en la actividad marítima. EFE

Una de las respuestas a este escenario es el desarrollo de un corredor logístico Ro-Ro, una ruta que conecta Europa con Medio Oriente sin depender del paso por Ormuz. El sistema permite transportar cargas mediante una combinación de trayectos marítimos y terrestres.

El recorrido comienza en el puerto egipcio de Damietta y llega hasta Trieste, en Italia. Desde allí, las mercancías continúan por carretera hasta alcanzar el mar Rojo para luego seguir hacia destinos del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Omán y Qatar.

Egipto busca ganar protagonismo en el comercio mundial con el corredor logístico Ro-Ro

La iniciativa comenzó a tomar fuerza desde finales de 2024, especialmente entre empresas que necesitan reducir los tiempos de entrega y evitar zonas afectadas por conflictos. Con una capacidad aproximada de 420 camiones por semana, el corredor intenta consolidarse como una alternativa para el intercambio comercial entre Europa y Medio Oriente.

Para Egipto, el proyecto representa una oportunidad estratégica. El país busca reforzar su posición como un punto de conexión entre Europa, África y Asia , en un momento en que la inestabilidad regional afecta algunas de las rutas tradicionales.

Egipto busca ganar protagonismo en el comercio mundial con el corredor logístico Ro-Ro. Fuente: @CENTCOM @CENTCOM

El primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, destacó la importancia de estas iniciativas dentro de la estrategia nacional para convertir al país en un centro logístico internacional.

Si bien existen otras opciones para evitar el estrecho de Ormuz, como nuevos corredores terrestres u oleoductos, muchas de ellas enfrentan limitaciones por sus costos, capacidad o dificultades de implementación.

En medio de la incertidumbre geopolítica, Egipto intenta transformar la crisis en una oportunidad. El corredor Ro-Ro surge como una solución frente a los problemas actuales del transporte marítimo, pero también podría convertirse en una pieza clave del comercio global en los próximos años.