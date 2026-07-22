El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) implementó nuevas restricciones para determinados extranjeros que ingresen al país con visas temporales. La medida, impulsada durante la administración de Donald Trump, establece límites más estrictos sobre el tiempo de permanencia para algunas categorías migratorias, entre ellas las destinadas a estudiantes, participantes de programas de intercambio y periodistas.

Con este cambio, quienes viajen por motivos académicos o para realizar coberturas periodísticas deberán ajustarse a nuevos plazos de estadía y, en algunos casos, gestionar permisos adicionales si desean permanecer más tiempo en territorio estadounidense.

Cuáles son los nuevos plazos de permanencia en Estados Unidos

La normativa fija un máximo de cuatro años para las personas que ingresen con visas de estudiante o de intercambio cultural. En tanto, los periodistas extranjeros tendrán autorización para permanecer hasta 240 días realizando tareas de prensa.

Además, la disposición contempla un tratamiento especial para los ciudadanos chinos que soliciten este tipo de visas, ya que la vigencia de sus permisos quedará limitada a 90 días.

Hasta ahora, estas categorías permitían permanecer en el país durante toda la duración del programa de estudios o del contrato laboral. Con las nuevas reglas, quienes necesiten extender su estadía deberán solicitar una prórroga ante las autoridades migratorias o abandonar Estados Unidos y volver a ingresar con una nueva autorización, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Cuáles son los nuevos plazos de permanencia en Estados Unidos. Imagen creada con IA

Qué otras restricciones impone la nueva normativa

Las modificaciones también incluyen mayores controles sobre los estudiantes de posgrado. A partir de ahora, quienes cursen este tipo de programas no podrán cambiar de institución educativa ni modificar el objetivo de sus estudios sin contar previamente con la aprobación de las autoridades migratorias.

Otra de las novedades afecta el plazo para abandonar el país una vez finalizada la formación académica. El período de gracia se reduce de 60 a 30 días, por lo que los graduados deberán salir de Estados Unidos en un tiempo menor al que regía hasta ahora.

Por qué Estados Unidos decidió endurecer los controles

Desde el Gobierno estadounidense sostuvieron que las nuevas disposiciones responden al crecimiento registrado en el ingreso de extranjeros bajo estas categorías migratorias.

Según datos oficiales correspondientes a 2024, el país recibió más de 1,8 millones de estudiantes internacionales, otorgó alrededor de 500.000 visas de intercambio y emitió más de 37.000 credenciales para periodistas extranjeros.

No obstante, especialistas en inmigración y exfuncionarios cuestionaron los cambios al considerar que incrementan la carga burocrática para estudiantes y profesionales sin representar una mejora significativa en los mecanismos de control migratorio.