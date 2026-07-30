Estados Unidos permite que víctimas de delitos que se encuentran en el país obtengan autorización para permanecer y un permiso de trabajo mientras esperan la resolución de su Formulario I-918 , sin necesidad de contar todavía con la visa U estampada en el pasaporte. El beneficio se otorga a través de un mecanismo llamado determinación de autenticidad.

USCIS implementó este proceso en junio de 2021 para agilizar la protección de las víctimas frente al retraso que generan los cupos anuales de la visa U . La agencia adjudica los casos por orden de fecha de presentación, priorizando las peticiones más antiguas.

¿Qué otorga el Formulario I-918 antes de la visa U?

El Formulario I-918 es la petición que presenta una víctima de un delito calificado para acceder al estatus de no inmigrante U. Antes de resolver esa petición de forma definitiva, USCIS puede evaluar si es auténtica y, en ese caso, otorgar acción diferida y un permiso de trabajo (EAD) válido por cuatro años.

Este beneficio no reemplaza la visa U ni garantiza su aprobación posterior . Es una autorización temporal que protege al solicitante mientras su caso avanza dentro del límite anual de 10.000 visas .

Para que la petición se considere auténtica, el expediente debe cumplir con varios requisitos:

Presentación correcta del Formulario I-918

Certificación completa de una agencia de control de ley (Suplemento B)

Declaración personal de la víctima sobre los hechos

Resultados favorables de las verificaciones biométricas y de antecedentes

El Formulario I-918 es la petición que presenta una víctima de un delito calificado para acceder al estatus de no inmigrante U. Shutterstock

¿Quiénes pueden aplicar y qué deben hacer los solicitantes?

El beneficio alcanza a peticionarios principales y a sus familiares elegibles, siempre que ambos vivan dentro de Estados Unidos al momento de la evaluación. Los familiares solo acceden a la determinación de autenticidad después de que el peticionario principal la haya obtenido .

Los solicitantes no deben presentar ningún trámite adicional: USCIS revisa las peticiones pendientes por orden de fecha y notifica cuándo corresponde presentar el Formulario I-765 para el permiso de trabajo. Quienes ya cuentan con este beneficio deberían evitar salir del país, ya que hacerlo puede complicar seriamente el reingreso a Estados Unidos.