La normativa de un país europeo permite ingresar una cantidad necesaria para un máximo de 5 días de tratamiento para uso personal.

Los argentinos que viajen a Europa deberán prestar especial atención a los medicamentos que lleven en el equipaje, especialmente cuando se trate de tratamientos que contengan determinados componentes.

Las autoridades establecen condiciones específicas para el ingreso de medicamentos de uso personal, con límites que dependen del tipo de producto y de la documentación médica que presente cada pasajero.

En uno de los destinos europeos, quienes ingresen con medicamentos que contengan narcóticos pueden llevar una cantidad correspondiente a un máximo de 5 días de tratamiento, aunque existen algunas excepciones.

Medicamentos para viajar a Europa: ¿cuánto se puede llevar?

La normativa de Croacia establece que los pasajeros pueden ingresar medicamentos terminados para uso personal en una cantidad necesaria para un máximo de un mes de tratamiento.

Para hacerlo, los medicamentos deben haber sido aprobados por las autoridades competentes del país de fabricación y el pasajero debe contar con la documentación médica correspondiente.

Entre los documentos admitidos se encuentran el historial clínico y el certificado emitido por un médico, que permiten acreditar la necesidad del tratamiento.

Medicamentos con narcóticos: cuál es el límite para los pasajeros

La normativa de Croacia establece que los pasajeros pueden ingresar medicamentos terminados para uso personal en una cantidad necesaria para un máximo de un mes de tratamiento. ChatGPT - creada con IA El Cronista Audiencias

La restricción es diferente cuando se trata de medicamentos que contienen narcóticos, ya que la normativa croata permite ingresar una cantidad necesaria para un máximo de 5 días de tratamiento para uso personal .

El pasajero debe presentar documentación médica que demuestre la necesidad de utilizar el medicamento y que permita justificar el tratamiento ante las autoridades.

La documentación puede incluir:

Copias de las recetas del medicamento.

Transcripciones del historial clínico .

Certificado médico certificado.

La regla de los cinco días no se aplica de manera idéntica a todas las situaciones, ya que la normativa contempla excepciones para determinados tratamientos.

¿Qué medicamentos pueden llevarse por más de 5 días?

Las personas que reciben tratamiento de sustitución por adicciones o tratamiento por enfermedades malignas pueden ingresar una cantidad de medicamentos que alcance para un máximo de 15 días de uso personal.

Además, existe una excepción específica para las personas que tienen domicilio o residencia en Croacia y viajan hacia países del espacio Schengen.

En esos casos, pueden llevar medicamentos que contengan narcóticos para un máximo de 30 días de uso personal, siempre que presenten un certificado emitido por un médico autorizado mediante el formulario correspondiente.

El certificado debe ser expedido por un médico general o especialista, de acuerdo con el formulario establecido para estos casos.