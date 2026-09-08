Las instituciones de seguridad social en México, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), requieren la presentación del certificado de supervivencia, un documento que resulta indispensable para la obtención de fondos desde el extranjero.

Este documento permite verificar que el beneficiario continúa con vida y, por ende, conserva su derecho a percibir la pensión. De no ser así, las autoridades se reservan el derecho de interrumpir el pago correspondiente hasta que el adulto mayor proporcione la fe de vida.

Infórmese sobre los pormenores de esta condición y cumpla con las disposiciones del Gobierno, especialmente si posee residencia fuera del territorio nacional. Tenga en consideración también los requisitos esenciales para recibir los apoyos económicos.

José Elías, empresario multimillonario, advierte: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros" (foto: archivo).

¿Qué pensionistas están obligados a acreditar supervivencia?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que este procedimiento es esencial para aquellos que se encuentran pensionados y residen fuera de México. Su cumplimiento permite verificar la existencia sin la necesidad de desplazarse.

El año anterior se abolió este requisito para quienes habitan en el país, dado que se instauró un sistema de verificación automática que suprime la necesidad de realizarlo de manera presencial.

Sin embargo, los adultos mayores que viven fuera del país deben presentarse personalmente en el consulado mexicano más cercano para llevar a cabo este procedimiento .

Con respecto a los plazos, los beneficiarios del ISSSTE deben haber llevado a cabo la verificación durante enero o febrero para el primer semestre y en julio o agosto para el segundo. Por su parte, los pensionados del IMSS no cuentan con fechas establecidas, pero tienen la obligación de certificar su supervivencia cada seis meses.

¿Cómo realizar el trámite de la SRE en el extranjero?

El procedimiento resulta sencillo, no implica costo y está accesible para aquellos que residen en el extranjero. Debe realizarse en el consulado mexicano más próximo a su localización actual. Para programar una cita, la SRE proporciona tres alternativas:

Página web oficial

Centro de Contacto telefónico disponible todos los días de 08:00 a 20:00

Servicio a través de WhatsApp

Es fundamental considerar que las citas son de carácter personal, no pueden ser transferidas y todos los servicios ofrecidos por la SRE son sin costo alguno.

Documentos necesarios para la revista de supervivencia

El principal requisito es la credencial de pensionista o tarjeta de filiación, obligatoria en todas las circunstancias. Adicionalmente, se aconseja presentar un talón de pago, especialmente si se es pensionado del IMSS o ISSSTE, ya que este sirve como comprobante de los depósitos efectuados.

Asimismo, se debe presentar una fotografía reciente. En el caso del ISSSTE y otras instituciones, esta debe ser a color, de frente y tamaño credencial. Para el IMSS, es suficiente con una fotografía actual sin requisitos específicos.

Revise horarios y documentos para evitar contratiempos ahora

Las autoridades recomiendan revisar periódicamente la normativa relacionada para evitar sorpresas. Un cambio en los procedimientos podría impactar a los beneficiarios en el futuro cercano.

Además, es clave contar con la documentación adecuada para realizar el trámite sin complicaciones. Tener todo listo facilitará el proceso y garantizará el acceso continuo a las pensiones.