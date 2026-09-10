RIMI para PyMEs: quiénes pueden inscribirse, qué beneficios ofrece y cómo hacer el trámite
ARCA puso en marcha el Sistema de Gestión de Inversiones, la plataforma a través de la cual las PyMEs deberán registrar sus proyectos y gestionar los beneficios fiscales previstos por el Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 10 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.