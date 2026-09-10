Mendoza avanza con un nuevo modelo para enseñar matemática en las escuelas, basado en tecnología, evaluación permanente y acompañamiento docente.

El objetivo de la Dirección General de Escuelas (DGE) es que las nuevas herramientas permitan detectar dificultades de aprendizaje y ofrecer actividades acordes al nivel de cada alumno, sin importar dónde esté ubicada la escuela.

La nueva forma de enseñar matemática que implementó Mendoza

La estrategia provincial combina evaluación, capacitación docente y recursos digitales. Uno de los principales instrumentos es Matific, una plataforma de aprendizaje matemático que utiliza juegos, desafíos y herramientas de inteligencia artificial.

El sistema propone actividades progresivas que se ajustan al nivel y ritmo de cada estudiante. De esta manera, los alumnos pueden trabajar contenidos como numeración, secuencias, geometría, fracciones, decimales, álgebra y ecuaciones mediante una dinámica más cercana al juego.

A su vez, los docentes reciben información sobre el desempeño de sus alumnos. Los reportes permiten identificar cuáles son las áreas en las que existen mayores dificultades y ajustar las estrategias utilizadas en el aula.

Para la DGE, el objetivo no consiste simplemente en incorporar tecnología, sino en utilizarla como una herramienta pedagógica para conocer mejor las necesidades de cada estudiante y orientar el acompañamiento.

La provincia busca dejar atrás el modelo tradicional de enseñanza de matemática y aplicar una nueva metodología en sus escuelas.

Cómo funciona el sistema en las escuelas de Mendoza

La iniciativa comenzó como una experiencia piloto y luego se extendió a más establecimientos. Su implementación se realiza junto con capacitación docente, conectividad, dispositivos y planificación de las actividades.

En la Escuela Río Blanco 1-558, ubicada en El Salto, la herramienta se utiliza en un contexto rural y de clases plurigrado. Allí, 14 estudiantes trabajan con dos docentes y ya completaron más de 2.300 desafíos.

En la Escuela 25 de Mayo 1-025 de San Rafael, la experiencia alcanza a una comunidad educativa mucho más numerosa: 358 alumnos y 15 docentes participaron de la propuesta y superaron los 18.600 desafíos resueltos.

La Provincia también realiza evaluaciones para analizar el impacto de la iniciativa. Según la DGE, los resultados dependen de distintos factores, entre ellos la frecuencia de utilización, la participación de docentes y estudiantes y las condiciones particulares de cada escuela.

El objetivo es reducir las brechas entre los estudiantes

El proyecto forma parte de una estrategia educativa más amplia que busca mejorar los aprendizajes a partir de información concreta sobre el desempeño de los alumnos.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Tadeo García Zalazar, sostuvo que la tecnología debe estar vinculada a un propósito pedagógico y acompañada por docentes capacitados. La intención es que los datos obtenidos sirvan para detectar necesidades y definir dónde es necesario reforzar el trabajo.

Desde el Gobierno provincial también destacan los resultados recientes de las evaluaciones Aprender, que ubicaron a Mendoza por encima del promedio nacional y mostraron, según la Provincia, una reducción de las diferencias entre escuelas públicas y privadas y entre establecimientos urbanos y rurales.