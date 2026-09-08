En esta noticia
El color del blíster de los medicamentos puede generar dudas sobre la forma correcta de conservar y manipular los comprimidos.
En los últimos meses, un video publicado en TikTok por Farmacias Chester explicó qué función pueden cumplir los distintos tipos de envases y por qué algunos remedios requieren mayor protección frente a la luz, la humedad o el calor.
Sin embargo, el color del blíster no constituye por sí solo una regla universal para todos los medicamentos. Las condiciones de conservación dependen del principio activo, la formulación y las indicaciones específicas del fabricante.
Por eso, antes de retirar un comprimido de su envase original, es importante consultar el prospecto.
@farmaciaschester
💊 ¿Guardás las pastillas en un pastillero? Antes de hacerlo, mirá este video. 👀 Hay un detalle que muy pocas personas conocen y puede hacer la diferencia entre conservar correctamente un medicamento o afectar su eficacia. 👩⚕️ Vero, nuestra farmacéutica, te explica: ✔️ Qué significa el color del blister. ✔️ Cuáles sí pueden ir al pastillero y cuáles no. ✔️ Por qué algunos medicamentos nunca deben fraccionarse. Son consejos simples que pueden ayudarte a cuidar mejor tu tratamiento. 💙 📌 Guardá este reel para tenerlo siempre a mano y compartilo con esa persona que usa pastillero todos los días.♬ sonido original - Farmacias Chester
Qué significa el color del blíster de los medicamentos
Según la explicación difundida por Farmacias Chester, los blísters pueden presentar diferentes materiales y colores de acuerdo con el nivel de protección que necesita el medicamento.
Los amarillos, naranjas o de tonalidad ámbar pueden utilizarse para medicamentos sensibles a la luz, ya que ayudan a reducir la exposición a la radiación que podría afectar la estabilidad del producto.
Por su parte, los transparentes o translúcidos permiten el paso de la luz y pueden utilizarse en medicamentos que no requieren una protección especial frente a este factor.
En tanto, los plateados o metálicos opacos, especialmente aquellos fabricados con aluminio, ofrecen una barrera frente a distintos factores ambientales, entre ellos la humedad y la luz.
Por qué algunos medicamentos no deben sacarse del blíster
Retirar un comprimido de su envase original y colocarlo en un pastillero puede modificar las condiciones de protección previstas por el fabricante. Esto resulta especialmente relevante cuando el medicamento es sensible a la humedad, la luz, el oxígeno o la temperatura.
Por este motivo, no conviene decidir si una pastilla puede conservarse fuera de su blíster únicamente por el color del envase. La recomendación adecuada es revisar las instrucciones de conservación del producto y mantenerlo en su presentación original cuando así se indique.