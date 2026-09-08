El color del blíster de los medicamentos puede generar dudas sobre la forma correcta de conservar y manipular los comprimidos.

En los últimos meses, un video publicado en TikTok por Farmacias Chester explicó qué función pueden cumplir los distintos tipos de envases y por qué algunos remedios requieren mayor protección frente a la luz, la humedad o el calor.

Sin embargo, el color del blíster no constituye por sí solo una regla universal para todos los medicamentos. Las condiciones de conservación dependen del principio activo, la formulación y las indicaciones específicas del fabricante.

Por eso, antes de retirar un comprimido de su envase original, es importante consultar el prospecto.

@farmaciaschester 💊 ¿Guardás las pastillas en un pastillero? Antes de hacerlo, mirá este video. 👀 Hay un detalle que muy pocas personas conocen y puede hacer la diferencia entre conservar correctamente un medicamento o afectar su eficacia. 👩‍⚕️ Vero, nuestra farmacéutica, te explica: ✔️ Qué significa el color del blister. ✔️ Cuáles sí pueden ir al pastillero y cuáles no. ✔️ Por qué algunos medicamentos nunca deben fraccionarse. Son consejos simples que pueden ayudarte a cuidar mejor tu tratamiento. 💙 📌 Guardá este reel para tenerlo siempre a mano y compartilo con esa persona que usa pastillero todos los días. ♬ sonido original - Farmacias Chester

Qué significa el color del blíster de los medicamentos

Según la explicación difundida por Farmacias Chester, los blísters pueden presentar diferentes materiales y colores de acuerdo con el nivel de protección que necesita el medicamento.

Los amarillos, naranjas o de tonalidad ámbar pueden utilizarse para medicamentos sensibles a la luz, ya que ayudan a reducir la exposición a la radiación que podría afectar la estabilidad del producto.

Por su parte, los transparentes o translúcidos permiten el paso de la luz y pueden utilizarse en medicamentos que no requieren una protección especial frente a este factor.

En tanto, los plateados o metálicos opacos, especialmente aquellos fabricados con aluminio, ofrecen una barrera frente a distintos factores ambientales, entre ellos la humedad y la luz.

Por qué algunos medicamentos no deben sacarse del blíster

Retirar un comprimido de su envase original y colocarlo en un pastillero puede modificar las condiciones de protección previstas por el fabricante. Esto resulta especialmente relevante cuando el medicamento es sensible a la humedad, la luz, el oxígeno o la temperatura.