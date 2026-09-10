Comprar online ya no se trata solamente de buscar productos y agregarlos al carrito. Con la llegada de GlorIA, el nuevo asistente virtual con inteligencia artificial de COTO, la experiencia de compra se vuelve mucho más simple, rápida y personalizada, ayudando a los usuarios desde la planificación de las comidas hasta la selección de ingredientes.

La herramienta fue desarrollada para ofrecer respuestas rápidas, recomendaciones personalizadas y una interacción más natural. Gracias a este sistema, los usuarios pueden resolver sus compras diarias de manera más ágil, evitando búsquedas extensas y encontrando lo que necesitan en menos tiempo.

Una de las principales ventajas de GlorIA es que permite realizar consultas en lenguaje natural, sin necesidad de utilizar palabras clave específicas. Los usuarios pueden escribir lo que necesitan de forma cotidiana y recibir ayuda inmediata, haciendo que la experiencia sea mucho más simple y accesible.

Cómo funciona GlorIA para comprar ingredientes y encontrar recetas

Si alguien busca inspiración para cocinar, el asistente puede recomendar recetas, mostrar los ingredientes necesarios y ofrecer la posibilidad de agregarlos directamente al carrito de compra. De esta manera, se evita tener que buscar cada producto por separado y se optimiza todo el proceso.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

La herramienta también ayuda a resolver uno de los desafíos más habituales del día a día: la planificación de comidas. Gracias a sus recomendaciones personalizadas, los usuarios pueden organizar menús, descubrir nuevas preparaciones y completar sus compras desde una misma conversación.

A diferencia de los buscadores tradicionales, GlorIA analiza el contexto de cada consulta para ofrecer respuestas más precisas, relevantes y alineadas con las preferencias de cada cliente. Esto permite acceder a sugerencias más útiles y encontrar productos de forma mucho más eficiente.

Promociones, descuentos y más beneficios dentro del ecosistema de COTO

Las funciones de GlorIA no se limitan a las recetas. El asistente también brinda información sobre promociones bancarias, beneficios vigentes, descuentos y sucursales cercanas, convirtiéndose en una solución integral para quienes quieren resolver distintas consultas sin salir de la plataforma de www.coto.com.ar.

La estrategia digital de la compañía se complementa con otras herramientas tecnológicas, como una calculadora de frigorías para elegir equipos de aire acondicionado y un comparador de televisores que facilita la evaluación de distintos modelos según las necesidades de cada usuario.

Con asistencia personalizada, respuestas rápidas, recomendaciones inteligentes y una interacción mucho más natural, GlorIA transforma la manera de comprar online. La propuesta de COTO apunta a simplificar cada etapa del proceso, ofreciendo una herramienta fácil de usar que ahorra tiempo, mejora la experiencia del usuario y hace que completar las compras sea más práctico, cómodo y eficiente que nunca.