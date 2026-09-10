Un hallazgo de enorme relevancia para la paleontología internacional tuvo lugar en el extremo sur de la Patagonia argentina.

Un grupo de investigadores descubrió un conjunto de 255 fragmentos fosilizados de cáscaras de huevo pertenecientes a titanosaurios, la familia de dinosaurios herbívoros de cuello largo considerados los animales terrestres más grandes que habitaron la Tierra.

Los restos, preservados durante unos 68 millones de años, fueron localizados en la Formación Chorrillo, un yacimiento de alta riqueza fósil ubicado en la provincia de Santa Cruz.

El descubrimiento aporta evidencias clave para comprender la biología reproductiva de estos reptiles gigantescos durante el Cretácico Superior.

La excelente conservación del material permitió a los especialistas analizar la estructura interna de los nidos y confirmar cómo estas especies lograban proteger a sus crías en ambientes extremos.

Estrategias de nidificación y conservación del calor

Los análisis técnicos sobre el terreno revelaron que los titanosaurios construían nidos comunitarios de gran tamaño aprovechando la vegetación y el suelo orgánico.

Estos montículos de tierra actuaban como un sistema de incubación natural que retenía la humedad necesaria y generaba calor residual mediante la descomposición vegetal, un factor determinante para garantizar el desarrollo embrionario en una época caracterizada por marcadas bajas temperaturas.

La presencia de múltiples fragmentos concentrados en una misma área refuerza la hipótesis de que estos saurópodos regresaban de forma recurrente a los mismos sitios de nidificación.

Este comportamiento gregario demuestra un nivel de organización social y territorial complejo, orientado a maximizar la supervivencia de la especie frente a las duras condiciones ambientales de la antigua Patagonia.

El valor científico de la Formación Chorrillo

La Formación Chorrillo se consolidó en los últimos años como un punto estratégico para el estudio de la fauna prehistórica sudamericana .

La calidad de los sedimentos de la región permitió preservar estructuras delicadas como las microcapas de la cáscara de los huevos, ofreciendo a los paleontólogos datos precisos sobre el grosor, la porosidad y el intercambio gaseoso que realizaba el embrión con el entorno.

Este tipo de evidencia resulta extremadamente inusual en el registro fósil mundial debido a la fragilidad de las estructuras embrionarias.

Los nuevos datos obtenidos en Santa Cruz no solo permiten reconstruir el ecosistema patagónico previo a la extinción masiva, sino que abren nuevas líneas de investigación sobre los patrones de crecimiento y las fases iniciales de vida de los mayores gigantes del planeta.