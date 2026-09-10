A pocas semanas de haber comprado las oficinas que alquila PedidosYa en el Distrito Tecnológico, el primer REIT (Real Estate Investment Trust) de la Argentina cerró su tercera adquisición.

El fondo impulsado por Grupo IEB, cuyo CEO es Juan Ignacio Abuchdid, y Grupo Briones, liderado por Beltrán Briones, empresario e influencer del real estate, compró un edificio completo en Recoleta que actualmente ocupa Megatlon.

La propiedad está ubicada en Arenales 1928 y tiene 4077 metros cuadrados y 65 cocheras. Había sido publicada a u$s 5,3 millones y finalmente fue adquirida por u$s 4,44 millones, un 16,2% menos.

La cadena de gimnasios paga u$s 32.000 mensuales de alquiler, lo que representa u$s 384.000 al año y una rentabilidad bruta del 8,65% anual.

Las primeras dos compras del REIT

El debut fue con una residencia de 700 metros cuadrados en Barrio Parque, por la que pagó u$s 3,6 millones.

La propiedad está ubicada a 80 metros de la mansión que compró el multimillonario estadounidense Peter Thiel y fue la operación con la que el REIT comenzó a invertir los más de u$s 40 millones que había recaudado.

Al momento de la compra, la casa ya estaba alquilada por u$s 18.000 mensuales y comenzó a generar ingresos desde su incorporación al fondo.

La búsqueda, aunque inicialmente estaba concentrada principalmente en propiedades residenciales, también contemplaba oficinas y otros inmuebles terminados con contratos vigentes.

Un mes después, el fondo desembolsó u$s 5,3 millones por el edificio de oficinas que actualmente ocupa PedidosYa en el Distrito Tecnológico porteño. La propiedad tiene 2282 m2 y 12 cocheras.

La compañía paga u$s 45.999 mensuales por el inmueble, un contrato que representa una rentabilidad anual del 10,32%.

El fondo ya desembolsó u$s 13,34 millones en tres propiedades. Los contratos vigentes generan cerca de u$s 96.000 mensuales, equivalentes a alrededor de u$s 1,15 millones por año.

Cómo funciona el primer REIT argentino

El fondo fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y es el primer REIT del mercado local.

El instrumento permite invertir en una cartera de propiedades a través de cuotapartes que cotizan en Bolsa , sin necesidad de comprar directamente un inmueble.

La suscripción mínima fue de $ 1000 y participaron 3452 inversores, entre personas físicas y jurídicas.

Las cuotapartes cotizan en el mercado secundario, por lo que los inversores pueden comprarlas o venderlas sin tener que esperar a que el fondo venda las propiedades.

A medida que concrete nuevas operaciones, el fondo informará los inmuebles que incorpore, cuánto pagó por cada uno, sus contratos de alquiler y las valuaciones correspondientes.

“Va a ser todo muy transparente. Por cada propiedad que compremos vamos a enviar una información relevante al mercado”, había explicado Abuchdid a El Cronista.