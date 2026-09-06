La ANMAT tomó una medida urgente sobre un medicamento muy usado por argentinos para tratar el colesterol alto.

La decisión afecta a todo el país y busca evitar un riesgo para la salud de quienes lo consumen.

Se trata de Questran, un producto indicado para la hipercolesterolemia, que quedó bajo prohibición luego de un hecho puntual que comprometió su trazabilidad.

Qué dispuso la ANMAT sobre Questran

Mediante la Disposición 5503/26, el organismo prohibió el uso, la comercialización y la distribución de un lote específico de Questran en todo el territorio nacional.

La medida alcanza al producto “Questran - Polvo para suspensión oral por 2 sobres” , correspondiente al lote 0053.

Mediante la Disposición 5503/26, la ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución de un lote específico de Questran en todo el territorio nacional. (Foto: MercadoLibre) Mercado Libre

La prohibición se dictó luego de una denuncia presentada por la firma titular del producto, Química Ariston S.A.I.C.

Por qué se ordenó el retiro de ese lote del mercado

La empresa informó el robo de varias unidades de ese lote mientras se realizaba el acondicionamiento secundario en una planta industrial.

Al quedar fuera del control y la trazabilidad de la firma, no se puede garantizar en qué condiciones se conservaron esas unidades sustraídas .

Por eso, la ANMAT decidió prohibir el lote de forma preventiva, para proteger la salud de quienes toman esta medicación.

Qué pasa con las cajas que ya están en circulación

La compañía anunció que reacondicionará parte del remanente del lote original para evitar que se mezcle con las unidades robadas.

Esas nuevas presentaciones se identificarán como lote 0053R, manteniendo la trazabilidad respecto del lote original.

Quienes tomen Questran deberán revisar el número de lote de su caja y, ante cualquier duda, consultar con su médico o farmacia antes de continuar el tratamiento