Advierten que la Tercera Guerra Mundial está por iniciar: Estados Unidos quiere anexar otro territorio.

En esta noticia ¿Un nuevo frente de guerra? Alemania expresó que defendería a Groelandia de una futura agresión

En el marco de la extradición e invasión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el interés de Estados Unidos por adquirir o aumentar su control sobre Groenlandia ha resurgido como un tema de seguridad nacional y economía global . Este territorio autónomo de Dinamarca no solo posee una ubicación privilegiada en el Ártico, sino que alberga reservas masivas de tierras raras, minerales críticos esenciales para la fabricación de semiconductores y tecnologías de energía limpia.

El control de estos recursos permitiría a Washington reducir su dependencia de competidores como China. Además, el deshielo del Ártico está abriendo nuevas rutas comerciales marítimas, lo que convierte a la isla en un punto estratégico de control para el tráfico naval internacional y la vigilancia militar.

Es por esto que Donald Trump volvió a mencionar este domingo que necesita de este territorio, según el, por motivos de “seguridad nacional”. Unas pocas horas antes, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió a Washington “poner fin a las amenazas” sobre una posible anexión.

¿Un nuevo frente de guerra? Alemania expresó que defendería a Groelandia de una futura agresión

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, declaró este lunes en Vilna, la capital de Lituania, que Groenlandia forma parte de Dinamarca y será defendida contra cualquier amenaza por la OTAN , después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterase su interés por este territorio autónomo danés.

“Sólo puedo decir que Groenlandia es como las Islas Feroe, parte del Reino de Dinamarca. Y dado que Dinamarca pertenece a la OTAN, Groenlandia también tendrá que ser defendida por la OTAN”, dijo Wadephul en una rueda de prensa junto a su homólogo lituano, Kęstutis Budrys. “Si se plantean más requisitos para reforzar los esfuerzos de defensa en relación con Groenlandia, tendremos que debatirlo en el marco de la alianza”, abundó el jefe de la diplomacia germana, que se encontraba por primera vez en Vilna como ministro.

El presidente de Estados Unidos volvió a hablar de la importancia de Groenlandia.

Las preocupaciones sobre Groenlandia se han intensificado después de que la intervención militar en Estados Unidos en Venezuela y después de que Trump afirmara que Groenlandia es esencial para la seguridad estadounidense y que quiere apoderarse de ella.

Por su parte Budrys reiteró que su país apoya y se solidariza con Dinamarca, país que calificó de aliado “muy valioso”.

“Apoyamos y nos solidarizamos con Dinamarca. Es un aliado importante nuestro, un aliado muy valioso. Y creemos que todas las cuestiones relativas a Groenlandia sólo deben debatirse en el marco del derecho internacional”, afirmó el ministro de Exteriores de Lituania, país que tiene una frontera con Bielorrusia, al este, y con el enclave ruso de Kaliningrado, al oeste.

Entre los temas abordados por Wadephul como Budrys, además de la situación en Venezuela y Groenlandia, figura el apoyo de ambos países a Ucrania frente a la guerra de agresión rusa.

Con información de EFE.