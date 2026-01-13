En esta noticia La Armada de Estados Unidos lleva la tecnología marítima a un nuevo nivel

La Armada de Estados Unidos se encuentra en la antesala de un avance notable en el ámbito de la defensa marítima con la introducción del Sea Dart, un submarino sin tripulación diseñado para llevar a cabo misiones de alto riesgo, asegurando la protección de las vidas humanas al evitar su exposición directa en situaciones peligrosas.

Este vehículo autónomo de vanguardia fue fabricado por Leidos, una empresa estadounidense con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de tecnología militar avanzada.

Sea Dart no solo representa un avance tecnológico, sino que también marca el inicio de una nueva era en exploración submarina, donde la inteligencia artificial y la robótica se erigen como los nuevos guardianes de los océanos.

Su diseño compacto permite que sea transportado por una o dos personas y se ofrece en diferentes tamaños: 6 y 9 pulgadas de diámetro, con planes para una futura versión de 12 ¾ pulgadas.

Uno de los aspectos más relevantes es que Sea Dart es completamente compatible con el software preferido por la Armada de EE.UU. para vehículos submarinos, así como con el nuevo sistema de baterías no propagadoras, que incrementa la seguridad y autonomía de las misiones.

Gracias a su arquitectura adaptable, Sea Dart puede llevar a cabo funciones clave tales como:

Operaciones antiminas

Detección ambiental

Monitoreo de infraestructura submarina

Prospección y exploración oceánica

Preparación para el espacio de batalla

El submarino está pensado para operar en misiones de alto riesgo. Foto: Leidos.

Leidos: pioneros en la innovación marítima

Con sede en Reston, Virginia, Leidos cuenta con más de 48.000 empleados en todo el mundo y brinda soluciones para sectores como defensa, inteligencia, aviación y seguridad nacional. Su compromiso con la innovación ha permitido desarrollar vehículos de superficie y submarinos autónomos que ya forman parte de la flota estadounidense.

Sea Dart no es entonces un submarino convencional. Se trata de un vehículo submarino autónomo (UUV) capaz de realizar operaciones en entornos peligrosos con un alto rendimiento y un costo reducido.