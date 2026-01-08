Esta potencia militar adquirió un nuevo submarino nuclear para dominar el océano y ocupar una zona estratégica Fuente: Archivo

La Marina Nacional francesa avanza a paso firme en la modernización de su flota submarina y se prepara para completar antes de lo previsto el programa Barracuda, que contempla la incorporación de seis submarinos de ataque de propulsión nuclear capaces de operar de forma prolongada y con alta capacidad ofensiva.

La anticipación del cronograma supone un refuerzo estratégico clave para Francia, que busca asegurar el control de áreas marítimas sensibles y mantener su influencia militar en el océano.

Francia recibirá nuevos submarinos nucleares

El programa Barracuda comenzó formalmente en 2020 con la entrega del submarino Suffren, cabeza de la nueva clase de naves para la armada. Este hito marcó el inicio de una etapa destinada a reemplazar a los submarinos clase Rubis, operativos desde la década de 1980.

A la fecha, tres unidades ya están en servicio activo: el Suffren (2022), el Duguay-Trouin (2024) y el Tourville (2025). Estas incorporaciones representan la mitad de la flota prevista y forman parte de un plan de renovación integral de las capacidades del ejército.

En diciembre de 2025 se produjo otro avance clave: la puesta en marcha del reactor nuclear del cuarto submarino, el De Grasse (S638). Esta etapa, conocida como “divergencia”, consiste en el encendido inicial del reactor bajo supervisión de la Comisión de Energía Atómica francesa y con apoyo de TechnicAtome.

Cómo son los nuevos submarinos de la armada francesa

Los submarinos clase Barracuda combinan sigilo, velocidad y autonomía gracias a su propulsión nuclear. Están diseñados para misiones complejas que incluyen el lanzamiento de misiles de crucero, operaciones de inteligencia y el despliegue de comandos.

Durante la incorporación del SNA Tourville en Tolón, el ministro de las Fuerzas Armadas francesas, Sébastien Lecornu, destacó que estas plataformas representan “un prodigioso avance tecnológico y operativo”, y remarcó su capacidad para permanecer desplegadas durante el doble de tiempo que sus antecesoras, lo que permitirá realizar operaciones de mayor envergadura.

Francia apunta a tener más submarinos nucleares hacia 2030

El cronograma actualizado prevé la entrega del De Grasse en 2026, seguido del Rubis en 2028 y del Casabianca, que cerraría el programa. Sin embargo, las autoridades francesas estiman que los seis submarinos podrían estar operativos antes de 2030.

Si esta previsión se confirma, Francia consolidará una de sus capacidades militares estratégicas más poderosas a través de la operación continua de submarinos nucleares de ataque, una herramienta clave para proyectar poder en zonas marítimas críticas y participar en disputas geopolíticas globales.