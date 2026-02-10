Una isla artificial con pasado militar volvió a ponerse en el centro del mercado inmobiliario internacional. Se trata de Flakfortet, ubicada en el estrecho de Öresund, cuya venta fue confirmada por una agencia especializada con un precio cercano a los 10 millones de euros. La operación reavivó el interés por este enclave histórico frente a las costas de Dinamarca. El sitio, construido como parte del sistema defensivo marítimo de Copenhague a comienzos del siglo XX, permaneció inactivo durante conflictos bélicos y fue abandonado por el ejército en la segunda mitad del siglo pasado. Con el tiempo, dejó de ser una instalación estratégica para convertirse en un espacio turístico y recreativo. Aunque la propiedad no es nueva en el mercado, su valor actual refleja décadas de transformación. Hoy despierta un gran interés no sólo por ser considerado como patrimonio histórico y su infraestructura turística, sino también por su ubicación clave en el tránsito marítimo del norte de Europa. La isla artificial Flakfortet, construida entre 1910 y 1916 como parte del sistema defensivo marítimo de Copenhague, fue diseñada para alojar a cientos de soldados y operar con artillería pesada. Sin embargo, nunca participó en combates y terminó siendo abandonada por el ejército danés en 1968. Décadas después, el complejo cambió de manos y pasó de instalación militar a espacio turístico. Actualmente salió al mercado con un precio cercano a los 10 millones de euros, muy por encima del valor por el que fue adquirida a comienzos del siglo XXI, lo que refleja su transformación y el creciente interés por propiedades únicas. Durante la temporada alta recibe miles de visitantes, principalmente navegantes y turistas que recorren el estrecho entre Dinamarca y Suecia, lo que consolidó su posicionamiento como destino marítimo y punto de encuentro estival. En términos de infraestructura, el enclave cuenta con edificaciones, áreas de alojamiento, restaurante y espacios para eventos. Además, dispone de conexión por ferry con Copenhague, facilitando el acceso pese a su ubicación aislada en el mar. Aquellas personas que estén interesadas en comprar la isla Flakfortet, no sólo deberán afrontar una inversión millonaria, sino también cumplir con ciertas condiciones y requisitos legales estrictos. Esto es debido a que desde 2002, el sitio está protegido como monumento histórico, por lo que cualquier modificación que se busque realizar necesita de autorización oficial previa por parte del organismo danés de patrimonio cultural. Otra condición clave es mantener el acceso público. La normativa obliga a que la isla continúe abierta a visitantes, lo que limita su explotación exclusivamente privada y condiciona cualquier proyecto futuro de desarrollo inmobiliario o turístico. Entre los aspectos más relevantes que deben tener en cuenta los aspirantes a adquirir la isla Flakfortet, se destacan: