La tensión entre Rusia y Europa volvió a escalar tras nuevas declaraciones de Vladímir Putin. El presidente ruso afirmó: “No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (...) estamos listos”. La frase reabrió el debate sobre los riesgos de un choque directo entre Moscú y la OTAN.

Putin hizo este comentario antes de reunirse con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en el Kremlin. Su mensaje impactó en las cancillerías europeas por la dureza del tono y por l legar en un momento en el que la guerra en Ucrania entra en una nueva fase.

El Kremlin sostiene que las críticas occidentales buscan alimentar un clima de confrontación. Mientras tanto, Rusia insiste en que la situación responde a decisiones europeas contrarias a los intentos diplomáticos.

Rusia prueba el dron submarino nuclear Poseidón, una nueva arma que Vladimir Putin califica como "imposible de interceptar" y con capacidad destructiva sin precedentes. Fuente: EFE

Putin endurece su mensaje y acusa a Europa de “vivir en la ilusión”

Putin subrayó que Europa “no es Ucrania”, al afirmar que en el país vecino el ejército ruso actúa “de manera quirúrgica”, una afirmación rechazada por Kiev y Occidente. También advirtió: “Esta no es una guerra en el sentido moderno del término. Si Europa quiere una guerra y la empieza, entonces puede darse una situación en la que no habrá nadie con quien llegar a un acuerdo”.

El presidente ruso acusa a los gobiernos europeos de rechazar el plan original de paz impulsado por Donald Trump. Dicho plan exigía a Ucrania abandonar su aspiración a entrar en la OTAN, retirarse de todo el Donbás, renunciar a reparaciones y reducir su ejército. Según Putin, esa negativa demuestra que Europa “está a favor de la guerra”.

Además, aseguró que los países europeos viven “en la ilusión” de poder lograr una “derrota estratégica” de Rusia. Mencionó la captura de Pokrovsk en Donetsk, que describió como “su mayor victoria en más de tres años de guerra”, algo que Kiev desmiente.

El Kremlin niega preparativos de ataque contra la OTAN

Las afirmaciones de Putin coincidieron con una polémica internacional por presuntas maniobras rusas orientadas a una futura ofensiva contra la OTAN. El portavoz Dmitri Peskov calificó estas acusaciones como “completa tontería”. Añadió: “Respecto a los preparativos para atacar a la OTAN, eso es una completa tontería”.

Peskov pidió atender a las palabras del propio Putin, quien reiteró que Rusia no busca un conflicto en Europa. Para Moscú, las versiones sobre un ataque planeado son parte de una narrativa occidental que busca justificar nuevas medidas militares dentro del bloque.

El vocero también recordó la afirmación del presidente: “No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces”. Indicó que la prioridad rusa sigue siendo limitar la expansión del conflicto y responder a lo que consideran amenazas directas.

Europa, la OTAN y el futuro de las negociaciones

Pese a descartar las propuestas de paz europeas, Putin afirmó que el continente puede volver a participar de negociaciones si sus líderes “quieren regresar a la realidad, partiendo de la situación que se ha creado sobre el terreno”.

La tensión actual coloca a Europa ante un nuevo desafío: mantener la unidad estratégica mientras evalúa la amenaza rusa . La OTAN continúa reforzando las fronteras orientales, aunque sostiene que no busca la escalada.

En este contexto, la frase “estamos listos” quedó instalada como una advertencia que, según analistas internacionales, podría marcar un punto de inflexión en la relación entre Moscú y el bloque atlántico.