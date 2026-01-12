Las dos naciones podrían unirse y participar juntas si se desata una guerra de gran escala (Fuente: IA).

Accidente aéreo de Yeison Jiménez: qué ocurrió y cómo avanza la investigación

A día de hoy, la Tercera Guerra Mundial es un escenario improbable pero que gana cada vez más fuerza entre los expertos e historiadores de este tipo de conflictos bélicos: las crecientes guerras y tensiones en distintas partes del mundo confirman esa teoría.

En este marco, se conoció cuáles son los dos países latinos que, de llevar a cabo una alianza, podrían vencer a grandes potencias. ¿De quiénes se trata?

Ante un eventual conflicto global y de gran escala, distintos analistas consideran que estos dos países podrían formar una alianza que sea digna de luchar contra las grandes potencias si así lo necesitan. Esto dependerá de la postura que adopten ambos países latinoamericanos ante una eventual Tercera Guerra Mundial.

Ambos países comparten una historia de cooperación en áreas como la defensa y la tecnología, y en proyectos conjuntos en el desarrollo de vehículos militares y aviones de transporte. Además, también poseen una colaboración en el ámbito nuclear.

Tercera Guerra Mundial: estos son los dos países que podrían formar una alianza y vencer a potencias

Los dos países latinos que podrían formar una alianza y vencer a grandes potencias del mundo si así lo necesitasen son Argentina y Brasil. Daniel Blinder, especialista en temas de defensa, señaló por ejemplo que ambos países deben fortalecer su cooperación en materia de producción militar.

¿Se acerca la Tercera Guerra Mundial? Los dos países latinos que harían una alianza para vencer a las grandes potencias.

Carlos Pereyra Mele, director de Dossier Geopolítico, considera que podría ser esencial una colaboración entre Argentina y Brasil con el objetivo de fortalecer un proyecto geocontinentalista en Sudamérica.

Estas opiniones, entonces, refieren a un consenso entre expertos sobre la importancia de una alianza estratégica entre Argentina y Brasil, que podrían tranquilamente unirse en pos de luchar juntos en un conflicto de gran escala como una Tercera Guerra Mundial.

¿Cuántas posibilidades existen de que se desarrolle una Tercera Guerra Mundial?

Historiadores militares de gran altura como el experto Antony Beevor han expresado que no es “alarmista” pensar en una nueva guerra mundial que podría desarrollarse en un futuro medianamente cercano.

Esto se debe a las crecientes tensiones que se viven en distintas partes del mundo, como la guerra comercial y arancelaria entre China y Estados Unidos, o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.