El gobierno federal busca ampliar sus horizontes en las relaciones comerciales a nivel mundial, pues la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a representantes de una centena de empresas de países nórdicos. El alcance de la visita incluyó a compañías de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, encabezadas por Grupo Wallenberg. La comitiva estuvo integrada por aproximadamente 100 directoras y directores ejecutivos de empresas nórdicas, entre las cuales destacan compañías como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo. Grupo Wallenberg es uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, con inversiones en sectores como telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida. A través de su banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y de su principal firma de inversión, Investor AB, el grupo mantiene participaciones relevantes en empresas globales. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que en conjunto, las compañías vinculadas a su ecosistema generan un ingreso conjunto superior a u$s 385 mil millones, emplean a cerca de 1.5 millones de personas y operan en aproximadamente 180 países, entre ellos México. Además, México ya tiene relación con más de 500 empresas nórdicas, con un intercambio comercial anual estimado en más de u$s 5,000 millones. “Esta visita inédita marca la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud al país”, señala el documento de la Cancillería. Durante el encuentro en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum resaltó que las puertas de México están abiertas a todas y todos los empresarios interesados en invertir en el país y contestó preguntas de las y los invitados sobre el sector energético, farmacéutico, agroindustrial y de telecomunicaciones. Por su parte, Marcus Wallenberg, presidente de SEB, afirmó que se han anunciado múltiples inversiones nórdicas en el país, alineadas con el Plan México, y reiteró su compromiso por continuar construyendo en el largo plazo la presencia de compañías nórdicas en México.