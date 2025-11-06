Aunque la Tercera Guerra Mundial pueda parecer como un evento lejano o de probabilidades bajas de suceder, actualmente existe la “guerra comercial” entre China y Estados Unidos, las dos máximas potencias en el planeta, y aunque resulte llamativo, el poderío militar juega un rol fundamental en este aspecto.

Estados Unidos posee un ejército que es considerado como el más poderoso en todo el mundo. Sin embargo, China no se queda atrás en esta disputa y en el último tiempo ha realizado una inversión más que importante en su ejército para posicionarlo en un escalafón de máxima preponderancia.

En este sentido, la Armada del Ejército Popular de Liberación de China confirmó que se encuentra listo para desplegar a las aguas el nuevo portaaviones Fujian CV-18, el cual será único en su clase.

China presentará un nuevo portaaviones militar para dominar el océano

El nuevo portaaviones Fujian CV-18 está listo y se encuentra en la última etapa de revisión previo a su ceremonia de presentación. De hecho, la gigantesca embarcación militar se encuentra amarrado junto al Shandong CV-17 en el puerto de Yulin, Isla de Hainan.

En el último la información giró en torno a que el portaaviones del ejército chino podría estar operativo hacia fines de 2025 y las últimas fotografías difundidas por las agencias de prensa oficiales coinciden con estas versiones, por lo que es probable que el gigante asiático despliegue su nuevo buque antes del 31 de diciembre.

Cómo será el poderoso portaaviones del ejército chino

En junio de 2022, el astillero Jiangnan de Shangai comenzó con la construcción del portaaviones Fujian CV-18 y es el primero realizado en China con catapultas electromagnéticas, lo que le permitirá albergar a aviones más pesados y recibir una cantidad mayor de naves de combate.

Asimismo, el barco está equipado para hacer de base de aviones caza de tipo J-15T, J-35, como así también los de tipo AEW&C KJ-600, lo que le permitirá ampliar las operaciones marítimas.

Por su parte, a lo largo del 2025 se completaron entrenamientos de la tripulación y se realizaron pruebas de todo tipo, las cuales van desde navegación de rutina, como así también las calibraciones del sistema de catapultas.

La importancia del nuevo portaaviones de China

La Armada Naval de China dará un paso gigantesco en cuanto a su armamento con la puesta a punto del Fujian CV-18 y se convertirá en la unidad marítima más nueva del ejército.

El portaaviones no solamente será un barco con tecnología de última generación, sino que será de vital importancia para las tareas que se realizan en conjunto con la Fuerza Aérea en puntos estratégicos del mundo.