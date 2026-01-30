Una de las ciudades más destacadas de Dinamarca es Arhaus.

Dinamarca se consolidó como uno de los destinos europeos más atractivos para quienes evalúan oportunidades laborales en el exterior. Con una población cercana a los seis millones de habitantes, el país ofrece un nivel de vida alto y un mercado de trabajo dinámico, con una demanda sostenida de mano de obra en distintos sectores.

Según datos de la red europea de empleo European Employment Services (EURES), actualmente hay más de 1.200 vacantes laborales con potencial interés en personas que hablan español. El dato resulta relevante para quienes buscan emigrar, ya que el salario promedio en Dinamarca se encuentra entre los más altos del mundo.

El bajo nivel de desempleo que mantiene el país desde hace varios años explica esta necesidad constante de trabajadores, aunque las oportunidades varían según la experiencia, la formación y los requisitos lingüísticos de cada puesto.

Qué perfiles y requisitos laborales buscan en Dinamarca

De acuerdo con las vacantes publicadas en EURES, la demanda laboral en Dinamarca abarca desde perfiles técnicos especializados hasta puestos más generalistas, orientados a trabajadores calificados o con experiencia previa.

Uno de los sectores con mayor urgencia de contratación es el área de la salud. El envejecimiento de la población incrementó la presión sobre el sistema sanitario, lo que generó una fuerte demanda de médicos, enfermeros y profesionales de atención domiciliaria.

Otro rubro clave es el de energías renovables. Dinamarca es referente en energía eólica y tecnologías verdes, lo que impulsó la búsqueda de ingenieros y técnicos en áreas como ingeniería eléctrica, mecánica y automatización industrial.

También existen oportunidades vinculadas a la transformación digital, con vacantes asociadas al desarrollo de software y la innovación. A esto se suman puestos en logística y construcción, sectores que crecieron al ritmo de los procesos de modernización y automatización.

Antes de postularse, los interesados deben verificar los requisitos migratorios y de residencia vigentes. Solo los ciudadanos de Finlandia, Islandia, Noruega o Suecia pueden vivir y trabajar en Dinamarca sin necesidad de visado ni permisos adicionales. Para personas de otras nacionalidades, se aplican normativas específicas, disponibles en el sitio oficial de Norden .

En cuanto al idioma, si bien algunas ofertas valoran especialmente el conocimiento del español, contar con inglés o manejar más de una lengua resulta un factor clave para una mejor adaptación. En determinados puestos, el dominio del danés es un requisito, sobre todo cuando el trabajo implica contacto directo con residentes locales.

Cómo postularse desde Argentina

Para quienes buscan aplicar desde Argentina, EURES es el principal punto de partida. La plataforma permite explorar las vacantes disponibles, conocer los requisitos de cada puesto y acceder a información sobre salarios y condiciones laborales.

Además, ofrece la posibilidad de crear alertas personalizadas, lo que facilita el seguimiento de nuevas oportunidades acordes al perfil profesional de cada candidato. En un contexto de alta demanda laboral, Dinamarca aparece así como una opción concreta para quienes buscan estabilidad y proyección en el exterior.