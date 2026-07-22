Panamá avanza con una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América Latina, gracias a un respaldo financiero de Japón.

Se trata de la Línea 3 del Metro de Panamá, que conectará la provincia de Panamá Oeste con la capital mediante un moderno monorriel y que representa una inversión multimillonaria que supera los 4.000 millones de dólares .

Con financiamiento de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), la obra continúa avanzando y ya registra importantes progresos tanto en el tramo elevado como en el subterráneo.

Un acuerdo histórico entre Panamá y Japón que impulso una inversión millonaria

El interés de Japón por participar en el desarrollo del trasporte público de Panamá comenzó hace más de dos décadas, aunque recién tomo forma con la construcción de la Línea 3 del Metro.

En 2016, ambos gobiernos firmaron un acuerdo de financiamiento por 2.600 millones de dólares para hacer el proyecto realidad. Posteriormente, se concretaron nuevos préstamos destinados a cubrir distintas etapas de la obra, especialmente el complejo tramo subterráneo que atravesará por debajo el Canal de Panamá.

Los créditos otorgados cuentan con condiciones preferenciales, como bajas tasas de interés, varios años de gracias y largos plazos de amortización, lo que permitió sostener el desarrollo del proyecto incluso frente a un aumento de los costos internacionales.

El megaproyecto que cambiará América Latina: Japón invierte más de USD 4.000 millones en este país para construir una obra histórica Fuente: Shutterstock Shutterstock

Actualmente, la inversión supera los 4.000 millones de dólares, convirtiéndose en una de las mayores obras de infraestructura financiada por Japón en América Latina.

Cómo avanza la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá

Las obras comenzaron oficialmente en febrero de 2021 y desde entonces avanzaron en distintas etapas de construcción.

Uno de los mayores desafíos técnicos es la excavación del túnel que cruzará por debajo del Canal de Panamá. Para ello se utilizará una gigantesca tuneladora capaz de perforar a una profundidad cercana a los 65 metros bajo el nivel del canal.

Durante los últimos años también se instalaron cientos de pilotes, columnas, vigas para el viaducto elevado, mientras continúan las tareas de construcción de las estaciones, patios de mantenimiento y sistemas ferroviario.

A comienzos de 2026, el tramo elevado registraba un avance superior a 80%, mientras que el segmento subterráneo ya había superado la mitad de su ejecución.

El cronograma oficial prevé finalizar primero la parte elevada y completar posteriormente la conexión definitiva.

Así será la nueva Línea 3 que transformará el transporte público de Panamá

La Línea 3 recorrerá aproximadamente 24,5 kilómetros entre Ciudad del Futuro, en Panamá Oeste y la estación Albrook, donde se integrará con la Línea 1 del Metro.

El recorrido incluirá 11 estaciones en su primera etapa y permitirá completar el trayecto en alrededor de 37 minutos, reduciendo los tiempos de viaje para miles de personas que cruzan diariamente.

El trazado combinará un extenso viaducto elevado con un moderno túnel bajo el Canal de Panamá, una de las partes más complejas de la obra.