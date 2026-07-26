Se viene el primer caza de las fuerzas aéreas producido en el país: pasa los 2400 km/h y es el orgullo nacional

El programa Halcón I dio un paso decisivo con la finalización del primer Eurofighter de última generación, un avión de combate que pasará a reforzar la defensa aérea y reemplazará a los históricos F-18.

La aeronave fue ensamblada en la planta de Airbus Defence and Space de Getafe y ahora comenzará las pruebas en tierra, la última fase antes de encender motores y realizar su vuelo inaugural.

Capaz de superar los 2.400 km/h y operar a unos 20.000 metros de altitud, se trata del modelo más avanzado incorporado por el Ejército del Aire y del Espacio.

Se viene el primer caza de las fuerzas aéreas producido en el país: pasa los 2400 km/h y es el orgullo nacional Airbus

Qué hace del Eurofighter el caza más avanzado del Ejército

La gran novedad de este lote es el radar E-Scan, un sistema de barrido electrónico. Permite buscar, seguir y clasificar objetivos con mucha más rapidez que los radares clásicos, como si el avión pudiera mirar en varias direcciones a la vez.

A ese radar se suma una plataforma de sensores avanzados y fusión de datos que ayuda al piloto a interpretar mejor lo que ocurre a su alrededor. Resulta decisivo cuando hay muchos ecos en pantalla, interferencias o movimientos rápidos en el aire.

Se viene el primer caza de las fuerzas aéreas producido en el país: pasa los 2400 km/h y es el orgullo nacional Airbus

¿A qué aviones sustituye el nuevo lote de cazas?

El programa Halcón I nació para reemplazar a los veteranos F-18 desplegados en la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria. El contrato, firmado por NETMA el 23 de junio de 2022, incluye 20 Eurofighter, con 16 monoplazas y cuatro biplazas, lo que elevará la flota nacional hasta 90 aparatos.

Con esta renovación, Gando pasará a ser una de las grandes bases equipadas con Eurofighter, junto a Morón de la Frontera y Albacete. No es un simple cambio de matrícula, sino una renovación de fondo para una zona que mira directamente al Atlántico y al norte de África.

La dimensión económica no es menor. Airbus vincula el programa con más de 20.000 empleos directos e indirectos en el país y más de 100.000 en Europa, dentro de una cadena en la que participan empresas de defensa y tecnología de varios países.

Qué papel cumple el Eurofighter en la defensa nacional

El modelo entró en servicio en 2003 y forma parte del día a día de la defensa aérea. El Ejército del Aire lo identifica como C.16 y lo mantiene operativo en unidades como el Ala 11 y el Ala 14.

Estos cazas han participado además en misiones de policía aérea de la OTAN, incluidas operaciones en el Báltico y en el flanco oriental, descritas por la Alianza como una vigilancia permanente del espacio aéreo aliado durante todo el año.

¿Qué falta para que el primer Halcón entre en servicio?

Por delante quedan las pruebas en tierra, el primer vuelo y la fase de entrega. Defensa ha dejado claro que no quiere retrasos: en la reunión anual del programa, la secretaria de Estado Amparo Valcarce pidió a la industria cumplir los plazos y las prestaciones contratadas.

También se puso el foco en el sostenimiento, un aspecto poco vistoso pero clave, porque tener buenos cazas sirve de poco si falla la cadena logística o escasean los repuestos. Si el calendario se respeta, Canarias contará con una plataforma llamada a ser columna vertebral de la defensa aérea durante las próximas décadas.